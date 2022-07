Além da Ilusão

Violeta, Heloísa e Davi tentam acalmar Isadora. Julinha e Constantino se desesperam ao saber que a joia de Valentino é verdadeira. Iolanda finge para Davi não saber dos documentos que incriminam Joaquim. Mariana vê Enrico e Emília juntos. Isadora se emociona com a presença dos amigos na inauguração de seu ateliê. Lorenzo e Letícia formalizam o noivado com um jantar. Bento avisa que irá se apresentar ao seu batalhão antes de voltar para o Brasil. Olívia se preocupa com o estado de Benê. Úrsula explica para Joaquim seu plano para obrigar Isadora a se casar com ele. Cipriano e Santa flagram Emília e Enrico juntos no cassino. Joaquim sabota o ateliê de Isadora, que, assustada, decide se casar com ele.



Cara e Coragem

Anita vê Jonathan e fica interessada por ele. Andréa e Moa se reconciliam. Alfredo percebe Pat chateada ao falar de Moa e Andréa. Lucas leva um fora ao tentar se aproximar de Anita. Andréa revela para Moa a relação que tinha com Clarice e relembra como se conheceram. Pat pede para Moa ir à companhia de dança ver a sua aula. Renan exige que Lou se afaste da companhia de dança, pelo tempo em que ele estiver longe. Ítalo faz um organograma sobre o caso de Clarice. Jonathan depõe na delegacia. Rico conta para Ítalo que Danilo é um amigo que morava no exterior e que Clarice havia reencontrado há pouco tempo.



Pantanal

José Leôncio fica indignado quando Jove comunica que irá morar na tapera depois que se casar com Juma. Tadeu fica sensibilizado ao encontrar Guta. Zefa aceita o convite de Tadeu para assistir à roda de viola na fazenda. José Lucas revela a Tibério que não consegue tirar Juma da cabeça. Zefa fica abalada quando Tadeu se despe para tomar banho no rio. José Leôncio acredita que Juma quer afastar Jove dele. Marcelo pede a José Leôncio para conferir o gado antes de fechar a compra.

Leia também:

- Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 8 de julho de 2022

- Confira o resumo das novelas desta quinta-feira, 7 de junho de 2022

- Confira o resumo das novelas desta quarta-feira, 6 de julho de 2022