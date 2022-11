Mar do Sertão

Deodora chama Pajeú para ser seu guarda-costas. Laura fala para Tertulinho que lhe apresentará alguém que pode ajudar na luta contra José. Timbó volta para casa, e Tereza o recebe com carinho. Firmino pede para Xaviera ajudá-lo a conquistar Lorena. Deodora tenta convencer Pajeú a aceitar sua proposta. Xaviera se abate com os comentários maldosos de Vanclei. Candoca comenta com José sua desconfiança sobre o estado do Coronel. Tertulinho leva Laura para conhecer Deodora. Catão leva Eudoro Cidão à suposta lavoura orgânica da fazenda Palmeiral, e o jornalista registra o local. Sabá Bodó recebe as fotos e se anima para usar a informação a seu favor. Candoca encontra as promissórias de Tertulinho na pasta de José.



Cara e Coragem

Regina interrompe a festa de Leonardo e o ameaça. Andréa enfrenta Soraia para defender Hugo. Moa admira Pat em sua apresentação de dança vertical. Hugo decide ir embora na hora da apresentação de Enzo, por causa de Soraia. Andréa encontra Duarte, que tenta se desculpar. Andréa avisa a Hugo que Enzo ficou decepcionado com sua atitude durante o espetáculo. Danilo folheia o livro da SG em que há uma foto de sua família, e Regina fica desconfiada. Olívia conta animada para Lou que irá morar com Alfredo. Armandinho comenta com Rico que Moa está se apaixonando novamente por Pat. Danilo exige que Célia o ajude a reconquistar Rebeca. Ítalo avisa a Pat, Moa e Rico que vai levar Clarice para conhecer a sala da inteligência. Danilo vê Rebeca vestida como Fernanda e se surpreende. Clarice fica impactada com o organograma que vê na sala de inteligência na Coragem.com.



Travessia

Creusa comenta com Dina sua surpresa pelo fim da relação de Brisa e Ari. Rudá diz a Leonor que não quer voltar para Portugal. Brisa afirma a Ari que ele acabou para ela. Chiara se interessa em saber se Brisa é bonita e pergunta para Dina. Dina avisa a Chiara que Tonho deu o brinco da youtuber para Brisa. Ari comenta com Gil que resolveu investir em Chiara. Talita liga para Gil. Ari revela a Chiara sua intenção de ficar com ela. Juliana diz a Brisa que, enquanto o processo corre, ela reivindicará um intervalo menor entre as visitas. Brisa e Oto se beijam.