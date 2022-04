Além da Ilusão

Bento vai para a casa do lavrador com Lorenzo. Margô exige saber o que Joaquim tem contra Rafael. Úrsula pega um documento na pasta de Eugênio. JEugênio e Violeta autorizam a construção do cinema. Leônidas salva Heloísa dos ataques de Matias. Iara flagra um beijo entre Eugênio e Violeta. A pedido de Davi, Iara impede Úrsula de atrapalhar a viagem de Eugênio e Violeta. Margô e Iolanda constatam que não conhecem o homem que chamam de Rafael e evitam falar com ele sem avisar a Joaquim. Joaquim vai ao encontro de Iolanda e Margô para entender o motivo pelo qual sumiram.

Quanto Mais Vida, Melho!

Edson reforça a culpa de Osvaldo no atropelamento. Celina tem um surto ao saber que o filho quer vender a clínica. Ingrid faz as pazes com Tuninha. Tina se acerta com Gabriel. Flávia/Guilherme passa mal e Paula/Neném a ajuda. Flávia/Guilherme se despede de Tigrão. Daniel avisa a Guilherme/Flávia que assinará a venda da clínica. Flávia/Guilherme se sente mal novamente, e Odaílson se preocupa.

Pantanal

Jove não vê a cobra, mas sente a picada e desmaia. Uma sucuri gigante aparece e envolve todo o seu corpo. José Leôncio se reúne com Davi e Matilde na empresa. Filó manda Tibério procurar Jove. Madeleine descobre que Nayara invadiu o perfil do filho e fica furiosa. Tibério encontra o barco e a faca de Jove e Filó se desespera. Tadeu tenta avisar a José Leôncio do sumiço do irmão. Guta confronta Tenório e o questiona sobre sua outra família. José Leôncio descobre do desaparecimento de Jove. Gustavo discute com Madeleine e vai embora. O Velho do Rio pede ajuda a Juma.