Magazine Confira o resumo de novelas desta segunda-feira, 14 de março de 2022

Além da Ilusão Davi ajuda Isadora, que se incomoda com os beijos de Joaquim. Heloísa sugere que Isadora formaria um belo casal com Rafael. Felicidade incentiva Letícia a ir ao encontro de Bento. Isadora apresenta Rafael para seus vizinhos na vila. Onofre enfrenta Olívia. Davi percebe que a vila apresenta problemas com a drenagem de água, e Joaquim afirma que a tece...