Além da Iluão

Joaquim critica Úrsula pela proposta de desfalque à tecelagem. Arminda se irrita com Mariana. Para evitar a presença de Matias, Davi transfere o jantar para sua casa. Joaquim muda de ideia e decide desviar dinheiro da tecelagem. Arminda é forçada a cuidar de um bebê e se desespera. Davi e Isadora trocam elogios durante o jantar. Joaquim aparece na casa de Davi e deixa Isadora incomodada. Inácio é rude com Arminda. Davi observa Joaquim e Isadora.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Tucão gosta de Flávia/Guilherme. Paula/Neném conta a conversa que teve com Leona para Neném/Paula. Guilherme/Flávia vai à Pulp Fiction atrás de Flávia/Guilherme e a salva de Tucão. Neném/Paula convence Paula/Neném a dormir na casa de Nedda. Neném/Paula provoca Paula/Neném. Murilo combina com Tuninha de fazer uma festa surpresa para Ingrid. Rose decide ir com Joana à inauguração na clínica. Flávia/Guilherme consegue uma foto de Eliete. Paula/Neném fala com Leona que elas precisam abrir o cofre de Carmem. Neném/Paula se preocupa com a audiência. Cora aparece no Tribunal de Justiça.



Um Lugar ao Sol

Ravi beija Lara. Thaiane decide voltar para Confins depois que escuta a conversa de Noca e Lara sobre o beijo de Ravi. Lara fica angustiada com o sumiço de Thaiane. Lara acha muita coincidência Thaiane ser da mesma cidade de Noca, ao saber por Ravi que a jovem é de Confins do Alto.