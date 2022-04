Além da Ilusão

Isadora se anima com a revelação de Olívia. Joaquim decide ir para a festa. Davi impede Onofre de deixar a casa de Violeta. Matias tem mais um surto. Davi pede que Iara o ajude a vigiar Joaquim e Onofre na tecelagem. Joaquim flagra Rafael e Isadora conversando e tem uma crise de ciúmes. Leônidas explica por que Matias teve o novo surto e Violeta se preocupa. Isadora vibra por ainda ter o amor de Rafael. Violeta arma para que Rafael e Isadora trabalhem juntos num evento da tecelagem. Heloísa se aproveita do surto de Matias e o maltrata. Davi sugere que Isadora participe do concurso de moda da tecelagem.

Quanto Mais Vida, Melhor

Jandira implora para Nedda não contar sobre Tina para Roni. Neném/Paula proíbe Paula/Neném de participar do almoço na casa de Nedda. Flávia/Guilherme convence Odaílson a impedir que Guilherme/Flávia viaje. Carmem pede para se encontrar com Paula/Neném e se apavora ao saber que a rival já sabe sobre a fita. Paula/Neném obriga Neném/Paula a marcar um encontro com Rose. Roni, Cora e Edson chegam para o almoço na casa de Nedda.

Pantanal

Madeleine aceita o pedido e Mariana se enfurece. Tião e Quim tentam convencer Filó a participar da roda de viola no galpão da fazenda. José Leôncio conta a história de seu pai para a família de Madeleine. Maria promete a Gil tirar a própria vida se engravidar novamente. Madeleine conta para Irma como foi sua noite com José Leôncio. Mariana questiona Madeleine sobre seus sentimentos pelo noivo. Maria deixa Gil se aproximar dela. Irma se encanta com as histórias de José Leôncio. Madeleine pede que Antero apresse os trâmites para seu casamento. Filó chora pensando em José Leôncio. Irma tenta se insinuar para o cunhado, quando Madeleine se aproxima e assusta a irmã.