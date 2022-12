Mar do Sertão

Xaviera disfarça para Tertulinho. José encontra a médica Irma Peron, que afirma que reconheceria Rivaldo, se o visse. O Coronel confronta Deodora. Labibe sente ciúmes da ligação entre Lorena e Dagmar. Nivalda e Sabá cooptam Escolástica como cúmplice de seus roubos. José chega a Canta Pedra com Irma. Na delegacia, Cira tenta acusar Márcio de abandono, e Floro a conforta. Tertulinho se desespera ao reconhecer Irma com José. Deodora se vitimiza para Pajeú. Xaviera pede a ajuda de Timbó para encontrar o documento de Rivaldo. Pajeú invade o quarto de Irma.



Cara e Coragem

Clarice enfrenta Alexei. Moa discute com Rômulo, que se anima quando Pat se oferece para cuidar dele. Alexei tenta obrigar Clarice a fazer negócios com ele. Olívia fala para Enzo que vai especular com Alfredo sobre o pai biológico de Sossô. Martha se preocupa com a filha. Clarice foge de seu cativeiro, enquanto Ítalo a rastreia. Alexei descobre a fuga de Clarice. Ítalo encontra Clarice. Andréa flagra Danilo e Regina juntos. Ítalo e Clarice se beijam. Alexei e seus homens perseguem o casal, que consegue fugir. Jéssica implica com Duarte ao ver o amigo trabalhando na Companhia de Dança. Regina recebe uma mensagem de Alexei falando de Clarice. Rômulo disfarça para Pat sua insatisfação, ao observar Moa se divertir com as crianças. Andréa conta para Clarice sobre Danilo e Regina, sem perceber que Leonardo escuta a conversa.



Travessia

Oto procura Brisa na construtora e acaba discutindo com Ari. Brisa comenta com Tininha sobre o homem que apareceu na igreja e sumiu. Tininha aventa a possibilidade do pai de Brisa estar vivo. Dante tenta convencer Núbia de que Guerra está próximo de Ari porque ainda tem interesse nos casarões. Creusa conta a Brisa que a mãe da afilhada estava sozinha quando morreu no parto, realizado em um barco. Guida avisa a Moretti que sabe que ele beijou Leonor. Chiara comenta com Julia sua cisma de que Moretti possa saber algo sobre sua mãe que Guerra esconde. Helô aconselha Brisa a falar a verdade na conversa que terá com o juiz, mas alerta que isso pode causar a prisão de Oto.