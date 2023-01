Dezembro já foi vencido, mas ainda resta boa parte do mês de janeiro de férias escolares. Para os pais com crianças em casa, haja disposição e imaginação para entreter os pequenos nesse tempo chuvoso. Por sorte, o primeiro mês do ano é conhecido por apresentar um roteiro extenso e variado de colônias de férias promovidas por clubes, brinquedotecas e escolas. Tem de tudo um pouco: oficina de artes, música, slime e iô-iô; brincadeiras a perder de vista, incluindo aquelas “de antigamente”, e gincanas; têm até oficinas promovidas para os pequenos tecnológicos interessados em Minecraft ou de nutrição infantil, para as crianças colocarem a mão na massa enquanto expandem o cardápio do dia a dia. Seja qual o perfil do pequeno inquieto, O POPULAR separou 15 opções para a garotada não ficar parada. Confira a lista:

Colônia de Férias Casa da Praça - 2 a 12 anos

Atividades: Culinária, contato com animais, tiro ao alvo, gincanas, inflável gigante, festa do pijama, oficina de brinquedo e boliche são algumas das atrações da colônia de janeiro da brinquedoteca Casa da Praça

Data: Até 27 de janeiro com opção matutina, vespertina e integral

Preço: Depende da quantidade de dias e período escolhido. A diária custa R$ 90 (matutino), R$ 100 (vespertino) ou R$ 160 (integral). Há opções de pacotes semanais

Endereço: Praça T-16, nº 71, Setor Bueno

Informações e reservas: 99249-9249 (WhatsApp).

Colônia de Férias do Clube Jaó - 3 a 15 anos

Atividades: Brincadeiras que resgatam a infância de antigamente, gincanas, jogos esportivos, parque aquático e piscina de ondas, show de mágica e oficinas de artes estão entre as atrações da colônia de férias

Data: Até 13 de janeiro

Preço: Depende da quantidade de dias e período escolhido. Opções de período integral (das 9 às 17h) ou meio período (das 13 às 17h). É possível fazer inscrição por semana ou dias específicos

Endereço: Al. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó

Informações: 3269-8000

Colônia de Artes Sesc Centro - 7 a 10 anos

Atividades: Oficina de teclado, musicalização infantil e percussão corporal são algumas das modalidades oferecidas pelo Sesc Centro. Há opções no período vespertino

Data: Turma 1 - dias 10, 11 e 12 e Turma 2 - dias 17, 18 e 19. As duas turmas são para faixa etária de 7 a 10 anos, no horário das 14 às 17 horas

Preço: R$ 42 para trabalhadores do comércio e seus dependentes com cartão Sesc atualizado, R$ 60 para conveniados e R$ 72 para o público geral

Endereço: Rua 15, esquina com Rua 19, Centro

Informações: www.sescgo.com.br

Clube de Engenharia de Goiás - 3 a 13 anos

Atividades: Brincadeiras, atividades esportivas, oficinas de iô-iô, slime e pintura em gesso

Data: 9 a 13 de janeiro

Preço: R$ 240 para associados e R$ 260 para não associados

Endereço: Rua 132, nº 500, Setor Sul

Informações: 3281-0000

Sesi Multiparque - 3 a 16 anos

Atividades: Recreativas, gincanas, pedalinho e cinema estão entre as atrações da colônia de férias do Sesi Multiparque

Data: 9 a 14 de janeiro

Preço: Confirmar com o clube

Endereço: Av. João Leite, nº 915, Setor Santa Genoveva

Informações: 3265-0131

Sesi Canaã - 5 a 12 anos

Atividades: Recreativas, jogos tradicionais, contação de histórias, oficinas artísticas e atividades rítmicas e aquáticas estão entre as atrações da colônia de férias do Sesi Canaã

Data: 16 a 20 de janeiro, das 13h30 às 17h30

Preço: R$ 160 para trabalhadores da indústria, R$ 165 conveniados e R$ 170 comunidade

Endereço: Rua Professor Lázaro Costa, nº 236, Vila Canaã

Informações: 3236-3800

Planeta Imaginário - 2 anos e meio a 12 anos

Atividades: Oficina de pintura em gesso, slime, campeonato de futebol, festa do pijama e dia da bailarina são algumas das atrações promovidas pelo Planeta Imaginário, localizado no Passeio das Águas Shopping

Data: Até 27 de janeiro

Preço: Depende da quantidade de dias e forma de pagamento. O passaporte diário é R$ 75 no pix ou dinheiro e R$ 79 no cartão e o passaporte semanal é R$ 289 (pix e dinheiro) e R$ 299 (cartão). Há desconto para passaporte semanal para irmãos

Endereço: Av. Perimetral Norte, nº 8303, Fazenda Caveiras

Informações: 99234-9654

Rafa’s Food Park - 5 a 12 anos

Atividades: Recreativas, gincanas, oficinas e competições em grupo estão entre as atrações promovidas pelo Rafa’s Food Park

Data: 9 a 13 de janeiro

Preço: R$ 75 a diária e R$ 340 semanal

Endereço: Rua 56, Jardim Goiás

Informações: 99531-4756

Ctrl+Play Goiânia

- 7 a 17 anos

Atividades: Oficina de Minecraft (7 a 9 anos), oficina de roblox (10 a 12 anos) e oficina de robótica (13 a 17 anos)

Data: 16 a 20 de janeiro

Preço: R$ 399 (valor de cada oficina)

Endereço: Rua C-149, nº 686, Jardim América

Informações: 99234-9654

Clubinho NutriMirim - 3 a 10 anos

Atividades: Prática culinária com degustação, aulas de educação alimentar e nutricional infantil de forma lúdica de acordo com a faixa etária da criança com tema Arco-íris dos Alimentos

Data: 10 a 12 de janeiro e 17 a 19 de janeiro

Preço: R$ 267 (3 dias) e R$ 497 (6 dias)

Endereço: Instituto Neurux - Rua 28, nº 433, Setor Marista

Informações: 9223-6506

Colônia de Férias Happy Code Goiânia - 5 a 12 anos

Atividades: Construções criativas com Minecraft e desenvolvimento de games são as oficinas oferecidas pela escola de tecnologia, que também promove a Colônia de Férias Pequenos Programadores, para crianças de 5 e 6 anos

Data: 9 a 13 de janeiro

Preço: R$ 450 (desconto de 10% para irmãos)

Endereço: Rua T-30, qd. 84, lt. 21, Setor Bueno

Informações: 9849-9735

Colônia de Férias Terapêutica - 3 a 12 anos

Atividades: Oficinas de pintura, contação de história, reciclagem, bijus criativas, danças circulares e gastronomia terapêutica são algumas das atividades oferecidas na colônia de férias do Espaço Asas, que tem as terapias integrativas como aliadas

Data: 9 a 13 de janeiro

Preço: Depende do número de dias escolhidos. O pacote completo (5 dias) custa R$ 447 e inclui almoço, lanche da tarde, materiais das oficinas e videobook com fotos. Há opções de pacotes de 1um dois ou três dias

Endereço: Rua 201, nº 14, Parque Atheneu

Informações: 99348-9307

Férias Begreen - todas as idades

Atividades: Oficinas de mini-horta em pequenos espaços e com materiais reciclados, brincadeiras com foco na sustentabilidade e contação de histórias estão entre as atividades oferecidas pela rede de fazendas urbanas Begreen

Data: até 5 de fevereiro

Preço: Conferir pacotes com a rede

Endereço: Passeio das Águas Shopping (Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras)

Informações: 3003-0675 (WhatsApp)

Colônia de Férias Bodytech Marista - 2 a 12 anos

Atividades: Futebol de sabão, gincanas, toboágua inflável, oficinas de pintura e culinária, guerra de cotonete, oficina de trabalhos manuais, oficina com os atletas do Goiás Vôlei e brincadeiras de antigamente estão na programação da colônia de janeiro da Bodytech Marista

Data: 9 a 13 de janeiro, das 13h30 às 17h30

Preço: R$ 430 (cliente interno) e R$ 450 (cliente externo)

Endereço: Rua 147, nº 75 z- Setor Marista

Informações: 4013-6464

Colônia de Férias a Cavalo - Caballus Equoterapia e Equitação

Atividades: Programação infantil com oficina de slime, culinária e teatral, pinturas, volteio, brincadeiras, gincanas e aulas de como encilhar, dar banho e como alimentar seu cavalo. Programação juvenil com atividades como alimentação, encilhamento, casqueamento, montaria e volteio, além de oficina culinária

Data: De 9 a 13 de janeiro e de 16 a 20 de janeiro (sujeito a confirmação)

Preço: Confirmar com a escola

Endereço: Rua da Divisa, nº 917, Setor Jaó. Informações: 9806-1015