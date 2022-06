De uma reunião entre um grupos de amigos em 2014, surgiu um relacionamento que já dura oito anos. Com uma filha de 1 ano, Marcella Melo, de 31, e Thiago Coelho, de 37, já passaram da fase de apenas namorados. Mas, não perderam o costume de comemorar a data. Geralmente, reunidos com amigos, o casal tem a tradição de realizar um café da manhã especial para celebrar o Dia dos Namorados.



Este ano será um pouco diferente, já que os dois estarão trabalhando na empresa que construíram juntos. Sob a toalha e almofadas de piquenique, no espaço aberto da City Garden, eles vão servir outros namorados. Essa é apenas uma das diversas opções românticas espalhadas pela cidade.



Pétalas de rosa, luz de velas, piano e violino. Restaurantes e estabelecimentos de Goiânia usaram a criatividade para preparar uma programação romântica e intimista para os casais apaixonados. Em um roteiro especial para o Dia dos Namorados, o POPULAR reuniu alguns programas para quem quiser aproveitar o dia com o par.



Além da ambientação, chefs selecionaram pratos leves e com sabores marcantes para deixar a noite ainda mais memorável. Lagostas, camarões, taças de espumante e chocolates são alguns dos ingredientes que prometem compor os cardápios das casas. Confira!

Um piquenique romântico

Com música ao vivo e recepção com espumantes, os casais poderão aproveitar um encontro intimista e romântico em um piquenique no centro da Alameda Ricardo Paranhos. O espaço do City Garden, aberto ao público, irá receber os namorados com toalhas, almofadas e guarda-sol, no sábado (11/6) e domingo (12/6).

A partir das 8h30, no sábado (11/6), haverá apresentações ao vivo de pop internacional, com o músico Diego Falk, e serviço das confeitarias Mica The Pie e Low I’m Fit, especializadas em doces e banoffes sem açúcares. Cesta de café da manhã (R$350) e tábua de frios (R$148) da Brie To Me também estarão disponíveis sob encomenda antecipada. As reservas podem ser feitas pelo número (62) 98610-0123 até sexta-feira (10/6). O espaço está localizado ao lado das confeitarias, no Setor Marista.

Sabor de quero mais

Burrata com tomate confit de entrada, seguida de medalhão de mignon com cogumelos grelhados acompanhado de fettuccine, e de sobremesa esfera de mousse de chocolate com calda de chocolate meio amargo e sorvete de baunilha. Esse é cardápio especial do restaurante Panela Mágica, que oferece um jantar de Dia dos Namorados na noite deste sábado (11/6) por R$390 o casal. O menu inclui entrada para compartilhar e duas opções de prato principal e sobremesa. As reservas devem ser feitas até sexta-feira (10/6) pelo número (62) 98257-6032. Mais informações @panelamagica.



Welcome drink

Com taça de espumante de boas-vindas, a Grand Cru oferece um jantar especial para os pombinhos. Vieira selada ao molho siciliano, filé mignon com fettuccine e molho de queijo de cabra e tortinha de morango são algumas das opções do cardápio da noite. Pelo valor de R$320, o casal terá duas opções de entrada e sobremesa, além de três escolhas de prato principal. O jantar será oferecido no sábado (11/6) e domingo (12/6), das 19h às 23 horas. Telefone: (62) 3291-7429. Mais informações @grandcru.goiania.



À moda antiga

Um jantar à luz de velas e ambiente decorado com pétalas de rosas. É o que promete o Botelli Restuarante, no setor Marista. Com entrada, prato principal, sobremesa e sucos inclusos, o estabelecimento cobra um vaucher de R$580 para o Dia dos Namorados.



Burrata assada no forno à moda Wellington e servida sobre tomates confitados com alho e manjericão finalizado com pesto de pistache, carré de cordeiro em crosta de hortelã sobre molho roti servido com inhonque de queijo Pecorino com cogumelos selvagens, e bolo de red velvet. Essa é uma alternativa no cardápio que oferece duas opções de entrada, quatro pratos principais e três sobremesas. Mais informações e reservas @botellirestaurante.



Semana dos namorados

Carpaccio de carne ao molho com alcaparras picadas, salmão grelhado ao molho de tomate e acompanhado de risotto ao cream chease com camarões, e, por fim, mil-folhas com massa folhada intercalada com pavê e ganache de chocolate branco, morangos picados e leite ninho. Com menu especial em três tempos, o Paris 6 promete uma programação a dois bem romântica.

Desde segunda-feira (6/6), o restaurante serve o menu especial de Dia dos Namorados. Na noite de domingo (12/6), o jantar será servido à luz de velas e com pétalas de rosas. O cardápio inclui uma garrafa de vinho cabernet sauvignon Petirrojo, e possui o valor de R$ 350 por casal. Não é preciso fazer reservas. Mais informações @paris6.goiania .



Noite romântica

Decoração temática com flores e pétalas de rosas por todo o ambiente, jantar à luz de velas, e uma taça de espumante de boas-vindas. O Empório Confrades, no Alto da Glória, preparou uma programação especial para os casais apaixonados. De sexta-feira (10/6) a domingo (12/6), a casa irá servir o menu especial a R$ 250 por pessoa.

Crudos de fillet com ervas finas e crocante de ciabatta com creme de mozarela de búfala, lagosta braseada com risoto de aspargos e alho poró, e mascarpone com ganache de chocolate meio amargo e farofa de café. Essas são algumas das opções oferecidas no menu especial do restaurantes. As reservas podem ser feitas pelos números (62) 3931-0885 e (62) 99934-2734.



Ao som de piano

Uma noite romântica ao som do pianista Fred Praxedes e da cantora Grace Venturini. Essa é a proposta da Casa Baru que, no dia 11 de junho às 19h30, oferece um jantar de 6 tempos exclusivo para o Dia dos Namorados.

De entrada, mini broa recheada com boursin de cabra e geleia de pimenta ou trio de croquete de jamon, cordeiro e cogumelos. No primeiro prato será servido gaspacho de beterraba com queijo brie empanado, seguido de camarão thai – feito na manteiga de curry vermelha, chantilly de coco, broto de bambu e cebolinha – ou tortellini recheado com muçarela de búfala, nozes e limão de siciliano, e, por fim, churros com doce de leite ou brownie com caramelo salgado de sobremesa.

Os valores da noite variam em menu individual (R$295), casal (R$560), e casal com uma garrafa de vinho inclusa (R$680). O atendimento será por ordem de chegada a partir das 19h30, e as reservas podem ser feitas pelo telefone (62) 99382-7066. Mais informações @casabaru.go.



Almoço romântico

Os casais podem aproveitar a data marcante do Dia dos Namorados a partir das 8h no Las Nenas. No domingo (12/6), o restaurante irá oferecer café da manhã e almoço, das 11h às 15h, com pratos voltados para a ocasião romântica. Com a proposta de proporcionar sabores memoráveis que fogem do cotidiano, a chef e proprietária do Las Nenas preparou um menu especial para o dia. Arancini caprese, risoto de camarão com queijo brie e crispy de parma, e tartalete de chocolate são algumas das opções.

O estabelecimento irá trabalhar com o menu executivo no valor de R$73, e pratos à la carte. Na compra de dois pratos do cardápio fixo, o casal ganha um cheescake de frutas vermelhas para compartilhar. Telefone (62) 9909-1011.



Violino e flores

Uma noite agradável ao som de violino e mesas decoradas. Essa é a promessa do restaurante Madeiro que, no Dia dos Namorados, oferece um menu à la carte de três tempos. Além de entrada, prato principal e sobremesa, a bebida estará inclusa no valor do cardápio. Os valores variam de R$ 180 (com a bisteca de frango como prato principal) a R$380 (com o bacalhau). O jantar será limitado para 10 mesas. Reservas pelo número (62) 99696-9798.



Uma opção no frio

Se está procurando um jantar romântico que combine com o clima mais ameno de junho, o Outback pode ser uma opção. Servido no tradicional pão australiano da casa, o fondue retorna aos cardápio do restaurante com uma nova versão.

Com cinco queijos tipo Ementhal, Blue Cheese, Cheddar, Gouda e Mozzarella, o Fondue Outback estará disponível tanto no restaurante, por R$114,90, quanto pelo delivery, por R$124,90. Filé-mignon em cubos, pedaços de frango grelhado ao barbecue, camarões empanados, além de Barbecue Ribs (bites de costela de porco assada e grelhada com barbecue) e batatas assadas são os acompanhamentos.

Já na versão doce, fondue de brigadeiro cremoso com um leve toque de páprica, por R$84,90 no restaurante e R$89,90 no delivery. Nos acompanhamentos estão pedaços de Brownie Thunder, morangos e uvas frescos, além de bites de cookies e mini churros crocantes. O combo dos dois fondue está disponível na casa e para entrega por R$189,90.



Sunset para os solteiros

Além da programação para os casais, um almoço às 11h30, o Antonieta Restaurant fará um sunset para aqueles que também querem aproveitar a data, mesmo sem um par. A partir das 14h, o jardim do restaurante no Setor Marista irá atender os solteiros com o mesmo menu especial do Dia dos Namorados.

O cardápio do dia 12 de junho é dividido em três tempos. Canollo de camarão com bacon e gel de mel, salmão e risoni de limão siciliano com maça verde e presunto parma, e torta de chocolate e caramelo salgado são algumas das opções do menu. Com três opções de entrada e prato principal, além de duas sobremesas, o cardápio especial sairá por R$ 650 (sem bebida inclusa) e R$ 1200 (com uma garrafa de veuve clicquot). Mais informações e reservas @antonietarestaurant. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)