Magazine Confira os benefícios de uma boa noite de sono Crucial para manter o organismo funcionando de forma adequada, sono exerce as principais funções restauradoras do corpo

Um dos efeitos colaterais mais visíveis da pandemia da Covid-19 foi que ela alterou a qualidade do sono de muita gente. Alguns especialistas têm chamado o fenômeno de epidemia de insônia. Uma pesquisa recente do Instituto do Sono revelou que 55% dos entrevistados apresentaram piora nas noites dormidas. Tanto as questões ligadas à saúde quanto à economia impactam...