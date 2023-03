O carnaval passou e finalmente 2023 começou. Na área de shows, a festa promete ser grande e é hora de se programar para não ficar de fora. Em Goiânia, apenas no primeiro semestre estão previstas atrações de peso, como Jorge e Mateus com vários convidados, Tiago Iorc, a banda californiana The Calling, a turnê de 40 anos dos Titãs e a parceria de Seu Jorge e Alexandre Pires. Os festivais também estão garantidos, como o de forró e piseiro com artistas da nova geração que arrastam multidões por onde passam, caso de Mari Fernandes, João Gomes e Zé Vaqueiro - na edição 2022, os ingressos esgotaram rapidamente. Outra atração que retorna ao calendário depois de três anos por conta da pandemia é a Festa da Fantasia com uma edição que celebra Harry Potter, o bruxinho mais conhecido do mundo. Aos maratonistas, vem aí o Verão Sertanejo em Caldas Novas. Confira os principais destaques.

Viiixe! Forró e Piseiro

Depois do sucesso da primeira edição em 2022 em Goiânia com ingressos rapidamente esgotados, o festival de forró e piseiro está de volta na agenda da cidade e dessa vez em endereço novo: o estacionamento do Estádio Serra Dourada. No palco, estão confirmados shows de João Gomes, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, Nattan e Mari Fernandez.

Data: 26 de março

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada / Av. Fued José Sebba, n. 1170, Setor Jardim Goiás

Horário: Abertura às 14 horas

Ingressos: a partir de R$ 120 (meia)

Informações: brasilticket.com.br

Flamboyant In Concert

A primeira parte do projeto, que segue até outubro na capital, será dedicada ao pop rock. A estreia será no dia 28 de março com o início da turnê dos legionários Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Em seguida, 25 de abril, será a vez de Samuel Rosa com a participação de Fernanda Takai. Para fechar a programação do primeiro semestre, em 30 de maio, Nando Reis recebe o convidado Arnaldo Antunes.

Datas: 28 de março (Dado e Marcelo Bonfá), 25 de abril (Samuel Rosa e Fernanda Takai) e 30 de maio (Nando Reis e Arnaldo Antunes)

Local: Deck Parking Sul – Piso 1 do Flamboyant Shopping Center

Horário: 19h30

Ingressos: mediante troca de notas fiscais de lojas do Flamboyant aderentes à promoção. O valor mínimo é de R$ 500

Mitos do Sertanejo

Matogrosso e Mathias e o Trio Parada Dura prometem uma noite histórica em Goiânia com o show Mitos do Sertanejo, projeto que reúne no mesmo palco dois dos principais representantes do gênero. Ao longo de três horas, eles resgatam modas que se tornaram referências para várias gerações, como Tentei te Esquecer, Boate Azul, Na Hora do Adeus, As Andorinhas e Telefone Mudo.

Data: 31 de março

Local: Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar / Al. Barbacena, Qd.28, Lt.18, Setor Alto da Glória

Horário: Abertura dos portões, às 17 horas

Ingressos: De R$ 90 a R$ 1.700

Informações:

www.baladapp.com.br

Humberto Gessinger

Ele já tem data para voltar e os fãs estão ansiosos para cantar juntos os seus clássicos. Humberto Gessinger, ex-líder dos Engenheiros do Hawaii, faz show na capital novamente com a turnê do disco Não Vejo a Hora, apresentada em agosto de 2022. Dificilmente o músico não toca pelo menos duas vezes por ano na cidade. Infinita Highway, Somos Quem Podemos Ser e Terra de Gigantes estão no repertório.

Data: 7 de abril

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás - Campus II - Avenida Engler, 507 - Jardim Mariliza

Horário: Abertura da casa,

às 20 horas

Ingressos: De R$ 100 a R$ 400

Informações:

www.furandoafila.com.br

Verão Sertanejo

Prepara o fôlego que está chegando uma verdadeira maratona sertaneja em pleno feriado da Semana Santa. Murilo Huff, Maiara e Maraisa, Hugo e Guilherme, João Bosco e Vinícius, Guilherme e Benuto, Clayton e Romário, entre outros, estão confirmados na nova edição do Verão Sertanejo, evento realizado todos os anos em Caldas Novas. A música eletrônica também vai fazer parte da festa.

Datas: 7 e 8 de abril

Local: Caldas Novas –

Local ainda não divulgado

Horário: A partir das 20 horas

Ingressos: R$ 290

(Passaporte 2 Dias)

Informações: baladapp.com.br

Seu Jorge e Alexandre Pires

O pagode romântico de Alexandre Pires e o samba, funk, pop de Seu Jorge juntos na turnê Irmãos, que pela primeira vez chega a Goiânia. O projeto surgiu durante uma live na pandemia e reúne clássicos dos cantores, como Depois do Prazer, Essa Tal de Liberdade, Amiga da Minha Mulher, Burguesinha e Mina do Condomínio. Eles ainda relembram grandes nomes da música, como Tim Maia e Renato Russo.

Data: 15 de abril

Local: Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar / Al. Barbacena, Qd.28, Lt.18,

Setor Alto da Glória

Horário: Abertura dos portões

às 15 horas

Ingressos: R$ 180 (meia-entrada) - referente ao 4º lote

Informações: baladapp.com.br

Alceu Valença

Quem nunca recebeu uma figurinha em aplicativos de mensagens de celular com o rosto do cantor Alceu Valença e o trocadilho Alceu Dispor? Depois de virar meme, ganhar estampas de camisas e cair no gosto da nova geração, o cantor entrou na brincadeira e batizou assim sua nova turnê que também está confirmada no primeiro semestre em Goiânia. No show, hinos como Anunciação, Girassol, La Belle de Jour, Táxi Lunar, Tropicana, Vem Morena, entre outras.

Data: 28 de abril

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-020, Km 0, saída para Bela Vista

Horário: A partir das 18 horas

Ingressos: R$ 80 + taxas (meia-entrada)

Informações:

www.ingressosa.com

Festa da Fantasia

Depois de três anos fora do calendário de Goiânia por conta da pandemia, a Festa da Fantasia, um dos principais eventos do Centro-Oeste, chega a sua 25° edição, com o tema Hogwarts Edition, em homenagem a saga de livros e filmes do bruxinho Harry Potter. Os primeiros artistas confirmados nesta edição são Dubdogz, Liu e Jord e Vinícius Cavalcanti, fenômeno do eletrofunk.

Data: 29 de abril

Local: Ainda não divulgado

Horário: A partir das 22 horas

Ingressos: De R$ 300 até R$ 880

Informações:

www.baladapp.com.br

Jorge e Mateus

Não é festival, mas tem cara. Antes da atração principal, shows de César Menotti e Fabiano, João Bosco e Vinicius, Clayton e Romário e o DJ Alok. Na sequência, os donos da festa, os sertanejos Jorge e Mateus com a apresentação da turnê do projeto Único. Serão três horas de músicas, quando os goianos vão passar a limpo a carreira, desde o primeiro sucesso Pode Chorar até as canções mais recentes.

Data: 7 de maio

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada / Av. Fued José Sebba, n. 1170, Setor Jardim Goiás

Horário: Abertura dos portões às 12 horas

Ingressos: A partir de R$ 300 (meia-entrada)

Informações: quero2ingressos.com.br

The Calling

Goiânia recebe mais uma atração internacional de peso. A banda norte-americana de rock The Calling, dona do sucesso Wherever You Will Go, se apresenta pela primeira vez na capital. Formado por Aaron Kamin (guitarra), Alex Band (vocal), Sean Woolstenhulme (guitarra), Billy Mohler (baixo) e Nate Wood (bateria), o grupo está em turnê comemorativa do disco Camino Palmero, de 2001.

Data: 13 de maio

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás - Campus II / Avenida Engler, 507, Setor Jardim Mariliza

Horário: a partir das 20 horas

Ingressos: De R$ 90 a R$ 300 (open bar) – valores de 1º lote

Informações: www.ingressos.biz/thecallinggoiania ou www.alphatickets.com.br

Zé Ramalho

Já é uma tradição. Pelo menos uma vez por ano, Zé Ramalho se apresenta em Goiânia e sempre com casa cheia. Um dos maiores nomes da MPB, dono de sucessos que fizeram parte da vida de muita gente, tem data para voltar à capital para celebrar os mais de 40 anos de estrada. Beira-Mar, Admirável Gado Novo, Avôhai e Garoto de Aluguel com certeza fazem parte do repertório do show.

Data: 20 de maio

Local: Arena Multiplace - espaço anexo ao Laguna Gastrobar. Horário: A partir das 16 horas

Ingressos: De R$ 90 (individual) a R$ 1.400 (Mesa Ouro)

Informações: baladapp.com.br

Titãs Encontro

Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto estão reunidos novamente nos Titãs para uma turnê comemorativa dos 40 anos da banda e Goiânia não vai ficar de fora dessa festa. Os roqueiros goianos vão ter a oportunidade de escutar canções interpretadas pelos diferentes vocalistas da banda, caso de Sonífera Ilha, Comida, Família e Marvin.

Data: 8 de junho

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-020, Km 0, saída para Bela Vista

Horário: Abertura da casa às 18 horas

Ingressos: A partir de R$ 108 (social)

Informações: www.eventim.com.br

Tiago Iorc

Falar de amor nunca foi uma dificuldade para ele, que recentemente dedicou um projeto inteiro ao sentimento mais complexo da vida. Após uma bem-sucedida turnê pela Europa no final de 2022, Tiago Iorc está de volta aos palcos do Brasil com a turnê do disco Daramô, sexto trabalho de estúdio do artista. Goiânia será a décima cidade a receber o show que conta com sucessos da carreira, lançamentos e uma versão de Ciumeira, da cantora Marília Mendonça (1995–2021). A pré-venda exclusiva para inscritos no site do cantor começa na terça-feira (7), às 10 horas. A expectativa é de esgotar rapidamente.

Data: 17 de junho

Local: Ainda não divulgado

Informações: ingressos estarão disponíveis na página oficial tiagoiorc.site e em todas as redes sociais do cantor (Instagram/Twitter/TikTok e Facebook)