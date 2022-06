Além da Ilusão

Julinha se desespera com as notícias do jornal, enquanto Arminda, Margô e Plínio comemoram o sucesso de sua radionovela. Heloísa diz a Violeta que não pode revelar o nome do pai de sua filha. Eugênio e Violeta sofrem de amor um pelo outro. Darcy agradece o presente de Isadora. Arminda sugere que Leopoldo se abra para o amor. Emília acusa Giovanna de se aproveitar de Cipriano. Inácio recupera sua memória e Arminda o beija. Joaquim e Abel selam um acordo. Plínio salva Margô do desentendimento com Francisco após sua revelação. Isadora anuncia a Joaquim que reatou com Rafael. Leônidas comemora o aniversário de Clara e emociona Heloísa.

Cara e Coragem

Moa tenta acalmar Ítalo e o afasta de Jonathan. Bob e Jéssica inventam uma desculpa para Gustavo. Pat pede para Jonathan ir à delegacia. Danilo fica intrigado com a presença de Bob na casa de Martha. Moa fala com Pat que teme perder a guarda de Chiquinho para Rebeca. Danilo ouve uma conversa de Bob com Jéssica e fica desconfiado. Jonathan fala sobre seu trabalho com Clarice para Ítalo e Moa. Regina dopa Leonardo com a ajuda de Danilo. Moa acha ter visto Clarice entrar num ônibus e vai com Pat atrás do veículo. Jonathan foge de Moa e Ítalo. Moa e Pat param o ônibus onde o dublê viu Clarice entrar. Anita, a mulher que Moa viu no ônibus, sósia de Clarice, chega à casa de Cleide.

Pantanal

Tenório diz a Maria Bruaca que eles estão em situação financeira difícil. Filó sente alívio ao ver a comitiva chegando. Irma registra o olhar de José Lucas para Juma. Filó diz a Irma que Guta não é mulher para Tadeu. Juma elogia Jove. José Leôncio promete ir com Jove na comitiva entregar o gado com o filho. Filó e José Leôncio não gostam de saber que Tadeu pediu a benção a Tenório para namorar Guta. Filó discute com José Leôncio. Jove estranha a raiva que Juma sente de Guta. Ari avisa que Tibério teve alta do hospital. Tadeu encontra Levi na fazenda de Tenório.