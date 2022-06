Além da Ilusão

Isadora pede que Joaquim não a procure mais. Eugênio demite Josiel. Úrsula sabota o sorteio das casas da vila e premia Abel. Joaquim descobre o paradeiro de Iolanda. Iolanda faz um acordo com Célia e seu marido. Filipa e Bento se preocupam com a possibilidade de Silvana voltar para a guerra. Letícia e Lorenzo comemoram a publicação do livro de Bento e o sucesso do exame de Letícia. Plínio descobre que o namoro de Leopoldo e Arminda é falso. Julinha desconfia de Enrico no cassino. Iolanda é roubada e acusa Joaquim.



Cara e Coragem

Ítalo avisa a Pat e Moa que deixou uma pessoa vigiando Samuel. Leonardo desconversa quando Martha o questiona sobre a pasta perdida com a pesquisa de Clarice. Rico esbarra sem querer em Lou, e Renan tira satisfações com o rapaz. Ítalo vê o vídeo de Clarice com Samuel. Anita conhece Lucas. Ítalo procura Samuel, e os dois acabam discutindo. Regina marca um encontro com Moa e Pat. Pat se preocupa com a falta de diagnóstico sobre a doença de Alfredo. Danilo não acredita que Rebeca queira realmente ficar com Chiquinho. Pat e Moa desconfiam do interesse de Regina. Ítalo decide tatuar a fórmula de Clarice no corpo.



Pantanal

José Leôncio anuncia aos peões que José Lucas é seu filho. Muda comenta com Juma que entende o ciúme que Jove tem de José Lucas. Filó critica Irma por ter se esquecido do aniversário de Jove. Guta insinua para Tadeu que José Lucas pode ser um vigarista. Jove diz a Juma que vai se afastar da jovem, para ela entender melhor o que sente por José Lucas. Zefa escuta a conversa de Tenório e Maria Bruaca. José Leôncio surpreende Jove com uma festa de viola em comemoração ao aniversário do filho. José Leôncio decide que a sela de prata do pai deverá ser disputada por seus três filhos.