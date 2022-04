Além da Ilusão

Isadora estranha ao ver a entrevista de Rafael no jornal sem foto. Davi queima o filme que pegou do repórter no cinema. Eugênio avisa a Violeta que eles irão para o Rio de Janeiro. Santa desconfia do tratamento que Arminda dá a Mariana. Úrsula se enfurece ao saber que Eugênio viajará com Violeta. Joaquim ajuda Iolanda e Margô a fugir da polícia. Santa vai morar com Enrico no hotel. Margô acusa Joaquim de armar para que ela e Iolanda aceitem sua proposta. Davi pensa em construir um cinema na vila e Isadora fica animada. Bento e Lorenzo se reencontram.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Ingrid fica furiosa com Neném/Paula. Edson e Tetê confabulam contra Osvaldo. Flávia/Guilherme conversará com Roni. Ingrid é hostil com Tuninha. Paula/Neném lamenta por ter contado a verdade para Ingrid. Gabriel se incomoda com os olhares de Tina para Tigrão. Rose conta para Guilherme/Flávia que irá trabalhar em Paris. Ingrid discute com Neném/Paula. Flávia/Guilherme faz uma proposta para Roni. Tetê atropela Edson, e Nedda culpa Osvaldo.



Pantanal

Guta e Jove saem do rio e descobrem que suas roupas foram roubadas. Tibério tenta ensinar Jove a montar. Guta revela para Tenório que se envolveu com o filho de José Leôncio. Jove ouve as reclamações do pai sobre ele e pensa em voltar para o Rio de Janeiro. José Leôncio viaja para São Paulo. Jove decide ir para o ninhal sozinho e Tibério não consegue impedi-lo. José Leôncio discute com Tadeu. Filó critica Tibério por ter deixado Jove ir sozinho para ninhal. Maria pede que Tenório converse com Guta sobre Jove. O Velho do Rio vê o barco de Jove ancorado no ninhal. Tadeu reclama da presença do irmão na fazenda. Jove é picado por uma cobra.’