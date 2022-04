Além da Ilusão

Úrsula aparece com o broche de Violeta e a empresária fica nervosa. Isadora questiona Rafael sobre o seu amor do passado. Davi descobre que Joaquim foi para São Paulo. Iolanda e Margô desconfiam quando Joaquim chega com leite para Toninho. Olívia se recusa a conversar com padre Tenório. Joaquim ganha a confiança de Iolanda e Margô. Julinha usa parte dos lucros do leilão para apostar. Mariana fotografa Arminda e Inácio se beijando. Santa flagra Julinha no cassino. Joaquim denuncia o espetáculo de Margô e Iolanda. Joaquim convence Iolanda e Margô a promoverem um espetáculo e arma contra elas.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Flávia/Guilherme é presa. Guilherme/Flávia desconfia da culpa de Roni na prisão de Pink. Paula e Neném confirmam as suspeitas de Carmem. Guilherme/Flávia avisa que não irá mais se casar, e Celina comemora. Carmem chantageia Neném e Paula. Flávia/Guilherme tenta se explicar para Torres e Prado. Gabriel decide produzir a banda de Murilo. Rose recebe uma proposta para trabalhar fora do país. Carmem volta a ser a presidente da Wollinger Terrare.

Pantanal

Jove diz a José Leôncio que não tem a intenção de viver no Pantanal. Muda fica aterrorizada ao ouvir o Velho do Rio contar para Juma sobre a morte do jagunço que matou Maria Marruá. José Leôncio se emociona quando Jove pede para Tibério tocar uma música que o avô gostava. Juma ameaça Muda ao vê-la com a espingarda apontada para a onça Marruá. Guta enfrenta Tenório. Tadeu reclama de José Leôncio para Filó. Juma e Muda brincam nas águas do rio. Tenório e José Leôncio sentem o bom entendimento entre seus filhos. Tibério e Tadeu falam de Juma para Jove, que fica curioso. Tadeu leva Jove até a tapera de Juma.