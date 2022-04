Além da Ilusão

Violeta questiona Isadora sobre seu medo de se envolver com Rafael. Joaquim afirma a Eugênio que sabe de sua paixão por Violeta. Onofre chantageia Joaquim e Davi pede que Iara fique de olho nos dois. Marcos, Bento, Lorenzo e Silvana conversam sobre a guerra. Eugênio confessa a Constantino que ama Violeta. Joaquim pede perdão a Isadora e promete que será um noivo melhor. Arminda comenta com Julinha sua desconfiança sobre Mariana. Augusta alerta Davi sobre Joaquim e Onofre. Isadora revela a Rafael que Joaquim pagará o prêmio do concurso da fábrica. Joaquim garante a Úrsula que sabotará o concurso e orienta Onofre em seu plano.

Quanto Mais Vida, Melhr!

Guilherme/Flávia entrega a aliança para Flávia/Guilherme, que a atira no mar. Paula/Neném reivindica as ações da Wollinger. Nedda tenta manter a integridade do almoço. Rose comenta, animada, com Joana sobre o encontro que terá com Neném. Guilherme/Flávia aceita sair de barco com Flávia/Guilherme. Roni pede para Nedda morar com ele. Soraia provoca Tina. Valdirene ameaça Celina para demitir Deusa. Paula/Neném chega à casa de Nedda.



Pantanal

Irma finge não entender o motivo dos ciúmes de Madeleine. Filó reclama da ausência de José Leôncio. Madeleine compra roupas para o noivo. Tião e Quim se preocupam com a possibilidade de uma onça estar atacando o rebanho. Chega o dia do casamento. Antero faz um brinde emocionado para José Leôncio. Maria e Gil fazem amor. Antero se diverte com as mentiras que contou para os convidados na festa. Madeleine afirma que não vai para o Pantanal e Antero se preocupa quando José Leôncio diz que vai desfazer o casamento. Mariana pensa em conversar com Gustavo. Antero agradece o dinheiro que recebe do genro para pagar suas dívidas. Mariana flagra o marido guardando o dinheiro que recebeu de José Leôncio.