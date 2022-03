Além da Ilusão

Davi não se intimida com as ameaças de Joaquim. Matias tem um novo surto. Onofre se alia a Joaquim. Matias salva Clarinha. Davi convida Violeta para a feijoada. Onofre se anima para ir à festa de Olívia. Violeta obriga Isadora a ir com ela para a feijoada. Constantino descobre que contratou um crupiê gago. Davi vê Onofre invadir a casa grande para avisar a Joaquim da presença de Isadora na festa. Olívia revela para Isadora que seu namoro com Rafael é uma farsa.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném/ Paula e Paula/ Neném se divertem com o que ouvem na fita de Celso. Carmem descobre que a fita de Celso sumiu e se desespera. Roni avisa à Nedda que vai com Edson ao almoço, e ela fica preocupada. Flávia/Guilherme pede ajuda a Murilo. Guilherme/Flávia pede para Rose conversar com Tigrão. Neném/Paula perde a fita de Celso. Guilherme/Flávia decide viajar. Gabriel chama Cabeça para grafitar em seu bar. Paula/Neném incentiva Ingrid a tocar com Murilo e Vanda. Nedda conta que Edson irá para o almoço com Roni, e a família se revolta. Rose surpreende Soraia no quarto com Tigrão. Guilherme/Flávia avisa à Flávia/Guilherme que vai viajar.

Pantanal

Madeleine dispensa Gustavo. José Leôncio e Madeleine se beijam. Mariana e Antero se preocupam com a filha, que demora a chegar em casa. Madeleine e José Leôncio fazem amor, e Filó tem um mau pressentimento. Antero tenta encontrar a filha. Mariana repreende Martinha e Teresa por terem deixado a filha com um estranho. José Leôncio intimida o taxista. Gil pensa em abandonar Maria. José Leôncio chega à casa de Madeleine, e Mariana o destrata. Tião tenta convencer Filó a se declarar para José Leôncio. Mariana lamenta as atitudes das filhas. José Leôncio pede Madeleine em casamento.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA