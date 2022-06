Além da Ilusão

Davi revela sua história a Heloísa, que apoia o ilusionista. Enrico arma para Julinha, que acaba demitida do cassino. Leônidas suspeita que Olívia possa ser a filha de Heloísa. Isadora, Violeta e Heloísa comemoram o casamento da jovem com Rafael. Heloísa sabota a bebida de Matias sem que Leônidas perceba. Silvana decide voltar para a guerra e Filipa promete cuidar de Bento. Letícia se entristece ao perceber que perdeu sua vaga por privilégios de outra pessoa. Margô fica chocada com o preconceito de Francisco contra Plínio. Todos se preparam para o casamento de Isadora e Rafael, quando Iolanda interrompe a cerimônia.



Cara e Coragem

Samuel entrega ao delegado uma carta supostamente escrita por Clarice. Ítalo aparece na delegacia e Jarbas fica tenso. Lou ignora o pai, Joca. Danilo estranha quando Rebeca afirma que tem chances de ficar com Chiquinho. Moa e Pat negociam com um coordenador de dublês para uma nova filmagem. Anita chega à companhia de dança e procura Renan. Danilo e Regina conversam sobre Samuel. Jéssica se assusta ao ver Anita na companhia de dança e pensa ter visto um fantasma. Moa localiza Jonathan. Ítalo questiona Paulo sobre a carta entregue por Samuel.



Pantanal

Tadeu fica surpreso quando Tenório lhe diz que gostaria que o rapaz assumisse sua fazenda. José Leôncio afirma que o primeiro filho que mostrar competência assumirá a fazenda do Pantanal. Filó e Irma se desentendem. Tadeu conta a José Lucas que pensa em se casar com Guta. Juma rejeita Jove. Alcides revela a Levi que Tenório o mandou matá-lo em troca de terras no Sarandi. Levi dispara contra Alcides. Filó comenta com Irma que Tadeu está sendo manipulado por Tenório e Guta. Levi mente para Juma, conta que Tenório matou Alcides e pede abrigo. Juma ameaça Levi. Alcides volta subitamente à vida. Levi se nega a ir embora da tapera e enfrenta Juma.