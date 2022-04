Além da Iluão

Joaquim explica seu plano para Úrsula. Constantino permite que Julinha volte para à LBA. Julinha se irrita com Mariana por ter a atenção de Darcy Vargas. Arminda e Julinha armam para desmascarar Mariana diante de Darcy. Julinha retoma o posto de diretora da LBA de Campos. Uma peça da máquina da fábrica quebra, e Davi pede que Iara vigie Joaquim. Heloísa incentiva Isadora a se envolver com Rafael. Iara vê quando Joaquim não embarca no trem para o Rio de Janeiro. Eugênio reencontra uma amiga do passado. Felicidade desconfia de que Onofre tenha sabotado a máquina da fábrica. Joaquim, mascarado, retorna ao evento da tecelagem.

Quanto Mais Vida, Melhor

Todos na casa de Nedda começam a discutir. Tina briga com Tigrão por causa de Soraia. Neném/Paula revela que Roni é pai de Tina. Bianca e Tina vão com Cabeça e Denis para o bar de Gabriel. Neném/Paula manda Paula/Neném se encontrar com Rose. Celina demite Deusa. Gabriel conhece Tina. Carmem descobre que foi enganada e fica furiosa. Paula/Neném convida Rose para participar da campanha da Terrare Wollinger. Nedda e Jandira conversam com Tina. Roni agride Neném/Paula.

Pantanal

Mariana acusa Antero de ter vendido Madeleine. José Leôncio aproveita a viagem de chalana com a esposa. Mariana pega todo o dinheiro que o marido recebeu para honrar as dívidas. Gustavo desabafa com Irma. José Leôncio chega em casa com Madeleine e Filó fica estarrecida. Mariana estranha que Irma tenha conversado tanto com o cunhado. Filó se incomoda com perguntas que Madeleine faz sobre a paternidade de Tadeu. Alguns meses se passam. Madeleine escreve uma carta falando que acredita estar grávida e Irma se lamenta com Gustavo. José Leôncio sugere a Quim e Tião que matem a onça e Madeleine e Filó se revoltam. Maria descobre que está grávida e some na mata, deixando Gil agoniado. Quim e Tião caçam a onça. Madeleine fala para José Leôncio que acha que está grávida. Quim e Tião ficam assustados com o que veem na mata.