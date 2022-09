Mar do Sertão

Tertulinho se revolta com a chegada de José. Maruan pede que Laura mantenha sua identidade real em segredo. Cira comemora o sucesso de seu vlog. Vanclei ameaça Xaviera, e Timbó percebe. José e Tertulinho se enfrentam, e Candoca se irrita com os dois. Tomás explica a Tereza como Rosinha poderá estudar. Floro passa informações para Sabá direto da festa. Candoca pede o divórcio.

Cara e Coragem

Dagmar se atrapalha durante seu depoimento, e Marcela e Paulo ficam intrigados. Renan decide ficar no hospital para falar com Lou. Regina e Leonardo confirmam que Ítalo está investigando a morte de Clarice. Marino, um antigo colega de trabalho de Ítalo, sugere que Paulo se alie ao ex-segurança. Joca pede perdão a Lou. Pat e Olívia conversam seriamente. Kaká Bezerra pede para voltar a trabalhar na Coragem.com. Jéssica é abordada por bandidos quando levava noiva pra igreja e é obrigada a dirigir para o grupo. Lou pede para conversar com Renan. Rebeca se anima ao saber que o detetive encontrou sua mãe. Luana vê Martha sofrendo por Clarice e pensa em revelar a verdade para a empresária. Desacordada, Clarice sonha com o pai, Roberto Gusmão, e o equipamento médico registra alteração nos batimentos. O médico age rápido para estabilizar o quadro.

Pantanal

Trindade diz a José Lucas que seu caminho é viver ao lado de Irma. Juma diz a Jove que voltará para a fazenda. Juma deixa José Leôncio levar a neta nos braços a galope, como o sogro fez com Jove. Juma acerta com Muda que se transformará em onça para matar Tenório. José Leôncio se preocupa com o cansaço que sente, mas não aceita fazer exames, mesmo com a insistência dos filhos. José Leôncio avisa a Tibério e aos peões que sairá com a próxima comitiva. Filó comenta com Tadeu e Zaquieu que José Leôncio pode acabar morrendo ao querer provar que está bem.