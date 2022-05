Além da Ilusão

Davi se enfurece com a ousadia de Iolanda. Onofre promete para Tenório que irá mudar. Lorenzo recebe autorização para voltar para casa e tenta convencer Bento a ir com ele. Geraldo se desespera ao ver Julinha chegar para jogar. Margô exige que Úrsula a leve para o jantar na casa de Constantino. Davi flagra Iolanda vasculhando suas coisas. Emília encontra Enrico no bar de Giovanna. Isadora avisa a Mércia e Natan que sabe como eles sairão da fazenda. Davi pede para falar com Isadora.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme aceita brincar com Neném e Tigrão. Jandira e Betina ajudam no plano de Osvaldo contra Edson. Paula defende Flávia das implicâncias de Celina. Daniel mostra o documento para pedir a interdição de Guilherme, e Celina reage eufórica. Neném sofre por causa de Rose. Paula conta para Ingrid que elas farão a campanha da Terrare com Flávia. Rose pensa em Neném. Roni briga com Cora por causa de Tina. Flávia descobre que Paula esteve na padaria de Juca e fica intrigada. Paula fica furiosa com a nova campanha de Carmem. Guilherme descobre que foi interditado pelos pais.

Pantanal

Guta se surpreende com Tenório. Tadeu tira satisfações com Jove. José Leôncio questiona Jove sobre seu interesse por Juma. Zaquieu se anima por começar a trabalhar com Madeleine nas redes sociais. Tibério tenta se aproximar de Muda. Jove e Juma voltam a se aproximam. José Leôncio reclama de seu filho com Madeleine, e Filó tenta tranquilizar o companheiro. Zaquieu ouve uma discussão de Irma com Madeleine sobre ele e fica entristecido. Tibério se surpreende com a tranquilidade de Juma em relação a Jove. José Leôncio decide ter uma conversa séria com o filho.