Magazine Confira os resumos de sábado das novelas da Globo

Nos Tempos do Imperador Dolores vai com Nicolau para a Quinta, e Teresa a protege. Luísa e Pedro se preocupam com a possibilidade de Dominique revelar seu romance. Vitória se prepara para ir a Paris. Quinzinho é libertado, e Clemência não se importa. Tonico manipula Dominique. Nélio e Dolores se reencontram. Cândida avisa a Zayla que teve uma visão de perigo com...