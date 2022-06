Além da Ilusão

Heloísa revela a Violeta que está grávida. Davi confirma suas suspeitas sobre Joaquim. Santa decide ajudar Inácio. Davi flagra uma conversa entre Joaquim e Enrico. Olívia se revolta com o acidente de Tenório. Joaquim guarda os documentos que comprovam o crime em sua sala. Davi descobre o esquema de Joaquim. Isadora visita Tenório e Fátima fica incomodada. Leônidas ouve parte de uma conversa de Heloísa com Violeta e decide deixar a fazenda. Úrsula chantageia Ambrósio. Davi encontra as provas contra Joaquim. Iara impede Isadora de entrar na sala de Joaquim.

Cara e Coragem

Ângelo deixa a casa da prima Regina, e Leonardo exige uma explicação. Moa comunica a Pat sobre a morte de Samuel. Regina e Leonardo concordam em não contar para Danilo sobre Ângelo. Marcela autoriza Paulo a visitar Ângelo. Anita se desespera ao saber da morte de Samuel. Pat sente ciúmes do trabalho de Moa com Pratini. Paulo encontra Regina na casa de Ângelo. Renan se interessa pela proposta que Pat fez para Olívia. Rebeca e Moa discutem sobre a audiência de guarda de Chiquinho. Leonardo mente para Martha sobre seu paradeiro. Pat lembra Moa de questionar Andréa sobre a foto com Clarice. Moa se surpreende ao ver Andréa vestida com o terninho laranja.

Pantanal

Guta fica feliz ao ver Marcelo e resolve permanecer na fazenda. Maria Bruaca não gosta da presença de Marcelo em sua casa. José Leôncio percebe o ciúme que Tadeu sente da proximidade do pai com Jove. José Lucas diz a Tadeu que não disputará a sela com os irmãos. Tenório fica incomodado com a postura de Maria Bruaca diante de Marcelo. Tenório pede a Maria Bruaca para tratar Marcelo com respeito. Filó nota que José Leôncio ainda guarda rancor de Mariana. Trindade e Tibério entram em um embate por causa de Irma.