Magazine Confira os resumos deste sábado das novelas da Globo

Além da Ilusão Iolanda afirma a Isadora que não quer se casar com Rafael. Onofre é demitido e volta a beber. Isadora exige que Rafael se case com Iolanda. Leônidas sofre ao ver Anastácia com Bartolomeu, e Matias o consola. Joaquim ouve Isadora se lamentar para Violeta e comemora o sucesso de seu plano. Úrsula explica como Joaquim deve convencer Iolanda a se casar...