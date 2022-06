Magazine Confira os vencedores do Prêmio CasaCor Goiás/O Popular Os melhores projetos foram votados pelo público por meio de enquete no site do jornal. Júri técnico completou escolha de homenageados da premiação, que aconteceu na noite desta terça-feira (28)

Ambientes com personalidade, cantinhos que contam histórias e guardam registros. Cada casa é um ‘infinito particular’. Não por acaso, esse é o tema da CasaCor Goiás 2022, edição que comemora 25 anos no Estado e que chega à reta final na próxima semana, no dia 5 de julho. Para celebrar as bodas de prata, O POPULAR e a organização da exposição realizaram o evento de premiação n...