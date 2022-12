O mês de dezembro chegou e com ele vêm os preparativos para as tão aguardadas festas de fim de ano. Há quem já esteja com a casa devidamente decorada há alguns dias, já que a tradição cristã orienta que ela deve ser montada no primeiro domingo do Advento, período que compreende as quatro semanas anteriores ao Natal e que representa a preparação para o nascimento de Jesus Cristo. Em 2022, essa data foi dia 27 de novembro.

Na noite de Natal, o momento de celebração em família e de receber os amigos em casa acontece em volta da mesa. Por isso, pensar em uma decoração especial para o momento pode ser a chance de dar um toque de personalidade e estilo para a ceia. Entre propostas clássicas e ideias que fogem do óbvio, O POPULAR convidou Larissa Paim e Márcia Paim, à frente do ateliê especialista em mesa posta MP Home, para dar dicas de tendências e apresentar quatro sugestões de decoração de mesa para quem busca inspirações nesta época do ano.



Aconchego

Independentemente se a ideia da decoração é ser mais clássica ou fugir do óbvio, Natal é sinônimo de aconchego. As peças escolhidas por Larissa e Márcia Paim fazem o resgate da tradição natalina com sutis toques de modernidade. “A ideia é trazer o aconchego e a alegria de ter família e amigos reunidos. Selecionamos as louças priorizando as cores tradicionais do Natal: vermelho, verde e dourado, e com temas também tradicionais, como as renas, pinheiros e pinhas”, explica Larissa.

Os guardanapos, porta-guardanapos e jogos americanos transitam por diferentes estilos. “Assim, proporcionam originalidade e personalização nas mesas no dia do Natal”, aponta Márcia. “As propostas que selecionamos buscam traduzir as muitas opções e estilos que a mesa posta proporciona. Trouxemos alguns elementos-chaves: as cores específicas do Natal, símbolos tradicionais e as estampas, como o tradicional xadrez”, diz. A mescla de texturas e tons é realizada dentro de cada proposta, sempre priorizando manter a elegância que um evento como a ceia natalina pede. “Trazemos uma releitura das combinações, que antes eram muito padronizadas, mostrando que podemos incluir o moderno nas composições e, mesmo assim, manter a essência da mesa de Natal”, observa Larissa.



Confira 4 propostas de mesa posta para o Natal 2022:



O tradicional e queridinho xadrez

Para a primeira proposta, a clássica estampa xadrez aparece no trilho de mesa e no guardanapo de pano. O porta-guardanapo de pinha acrescenta um dos símbolos tradicionais da data, que também aparece no enfeite do centro. As louças texturizadas de porcelana vêm na cor branca, equilibrando as cores vibrantes dos tecidos e com desenhos que remetem aos flocos de neve. Para quem não abre mão do dourado no Natal, a sugestão é usar nos talheres.



O Glamour do vermelho com dourado

Vermelho e dourado é uma daquelas duplas imbatíveis quando o assunto é decoração natalina. Aqui, jogo americano metalizado e guardanapo de pano aparecem no mesmo tom de vermelho de fundo mais escuro. Os pratos em cristal com borda dourada complementam a proposta. Detalhes como a dobra do guardanapo em formato de pinheiro e porta-guardanapo de rena dão um toque especial.



O pinheiro, símbolo genuíno

Poucos símbolos dizem tanto sobre a data quanto o pinheiro, popularmente conhecido como “árvore de Natal”. Para trazer o elemento para a mesa, a proposta é de um jogo americano no formato da planta, feito com fibras naturais. Os pratos verdes em formato orgânico se somam ao guardanapo de linho cru na decoração. Para finalizar, o porta-guardanapo de cordão natural traz o toque de vermelho para a mesa.



Fugindo do óbvio sem perder a essência do Natal

Para aqueles que gostam de se aventurar em novas propostas, o jogo americano dourado com pratos temáticos natalinos são acompanhados de guardanapo e talheres dourados para uma mesa que foge do óbvio e, ainda assim, traz elementos típicos do Natal.