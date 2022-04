Magazine Confira quem são os personagens da segunda fase de Pantanal Vinte anos se passam, novas histórias se iniciam e outras ganham continuidade. Confira quem é quem nesta nova etapa.

No capítulo de Pantanal (Globo) que foi ao ar nesta terça-feira (12), 20 anos se passaram, novas histórias se iniciam e outras ganham continuidade no Pantanal, protagonista dessa trama épica. José Leôncio (Marcos Palmeira) é agora um homem de muitas posses, com terras em diversas regiões do Brasil. Foi ao lado de Filó (Dira Paes) e Tadeu (José Loreto) que ele viu ...