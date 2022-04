Ovos para comer de colher são hits da Páscoa e tomam conta de confeitarias e das redes sociais. Neste ano, até a cantora Britney Spears se rendeu aos encantos da sobremesa brasileira e postou um vídeo de ovo de Páscoa recheado com brigadeiro.

Ficou com água na boca? Confira uma receita de ovo de Páscoa com brigadeira de colher.



INGREDIENTES:

- 500 g de chocolate (puro, hidrogenado ou fracionado)

- 400 g de leite condensado

- 50 g de chocolate ao leite

- 50 g de chocolate meio amargo

- 1 colher de chocolate em pó

- 1 colher de manteiga



PARA ENFEITAR

- chocolate granulado, raspas de chocolate, brigadeiros em bola ou pedaços de cookies



MODO DE PREPARO

Para começar, é preciso derreter o chocolate em banho-maria. Coloque em uma forma para ovo de 500 g, ou em formas menores. Leve para a geladeira e deixe até que o fundo da forma fique esbranquiçado. Para o brigadeiro, leve ao fogo o leite condensado com o chocolate, chocolate em pó e manteiga. Mexa até o ponto de brigadeiro mole. Deixe esfriar e recheie as cascas dos ovos.

Na finalização, cubra com chocolate granulado, chocolate ralado ou doces de brigadeiros, pedaços de cookies para enfeitar.