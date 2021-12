Magazine Confira receitas de drinks com espumante para brindar o ano novo Protagonista do réveillon, o espumante é curinga na hora de criar drinques criativos, refrescantes e saborosos

O clima de réveillon pede um brinde de feliz ano-novo e nada combina mais com os festejos que o bom e velho espumante. Protagonista das comemorações, a bebida pode ser harmonizada com diversos tipos de pratos e é recomendável para aqueles que querem beber com estilo e versatilidade. Aos que não desejam passar a noite toda bebendo o vinho de coloração dourada,...