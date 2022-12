Luzinhas coloridas piscam por todas as partes. Na decoração, vermelho e verde. Embrulhos de presentes, Papai Noel e o nascimento de Jesus. Muitos são os filmes e séries que retratam o Natal sob diversas perspectivas. De comédias românticas para aventuras, passando por produções biográficas e até narrativas de horror, os diretores apresentam a data comemorativa com olhares especiais. Confira nesta página dez obras audiovisuais que brincam com a energia contagiante do Natal.

Uma Quedinha de Natal (2022)

Estrelado por Lindsay Lohan e dirigido por Janeen Damian, Uma Quedinha de Natal conta as desventuras da protagonista Sierra Belmont, uma garota mimada e herdeira de uma rede de hotéis espalhados pelo mundo. Em uma saída com seu namorado, ela é surpreendida quando Tad a pede em casamento. O choque é grande, e faz com que ela acabe sofrendo um acidente e perdendo a memória É aí que ela conhece um homem que mudará para sempre seu destino. O longa está disponível na Netflix.



Meu Papai ainda é Noel (2022)

Aposta da Disney Plus para o Natal deste ano, a série de comédia natalina criada por Jack Burditt é baseada na franquia de sucesso The Santa Clause. Em formato minissérie, a história gira em torno do protagonista Scott Calvin (Tim Allen). Prestes a completar 65 anos, o personagem percebe que não pode ser Papai Noel para sempre. Isso acontece porque Scott nota que, aos poucos, as tarefas de bom velhinho estão ficando mais difíceis para ele. Com família, elfos e crianças para agradar, Scott está em busca do substituto perfeito.



O Filho de Deus (2014)

Lançado em 2014, o filme percorre a história do nascimento do Messias prometido, com todos os episódios que destacam a narrativa bíblica, desde a visita do anjo para Maria, mãe de Jesus, até o seu nascimento na manjedoura. Também apresenta outros personagens icônicos do período, como os Três Reis Magos. A produção pode ser conferida no Amazon Prime Video.



O Estranho Mundo de Jack (1993)

A clássica animação de Tim do Burton é presença obrigatória em todas as listas de filmes de Natal. Tudo por conta do protagonista Jack, o Rei das Abóboras, que quer roubar o Natal do Papai Noel. Ao unir o horror específico de suas produções, o cineasta conta uma narrativa sobre superação, sonhos e desafios. A produção está disponível na Disney Plus.



Smiley (2022)

A série espanhola com temática LGBT pode não ter Papai Noel, mas se passa no período natalino, época de resoluções e retrospectivas do ano que passou. Dirigida por David Martin Porras e Marta Parissa e dividida em oito episódios, Smiley conta a história de Bruno (Miki Esparbé) e Álex (Carlos Cuevas) e seu grupo de amigos, que enfrentam medos, inseguranças e oportunidades perdidas em busca do tão sonhado amor verdadeiro. A série é uma produção Netflix.



Natal Sangrento (2019)

Para os fãs dos filmes de terror, Natal Sangrento é uma ótima opção para os que querem unir medo e Papai Noel. O filme dirigido por Sophia Takal narra os acontecimentos em um campus de uma universidade. À medida que o Natal se aproxima, os alojamentos ficam cada vez mais vazios, com muitos estudantes voltando para as suas casas. É neste cenário que algumas garotas de uma irmandade começam a ser assassinadas, uma a uma, por uma figura misteriosa. A produção pode ser assistida no Amazon Prime Video.



Agora Seremos Felizes (1944)

Clássico premiado com ninguém menos que Judy Garland no papel principal, Agora Seremos Felizes percorre a magia natalina por meio da família Smith, formada majoritariamente por mulheres, que vivem diferentes momentos em suas vidas. Rose (Lucille Bremer), a filha mais velha, aguarda ansiosa que seu pretendente Warren (Robert Sully) a peça em casamento. Esther (Judy Garland), de 17 anos, está apaixonada pelo novo vizinho John (Tom Drake), que a princípio não lhe dá muita atenção. Já a pequena Tootsie adora causar uma confusão. O longa está no catálogo do Youtube Premium.



Um Natal Cheio de Graça (2022)

Com Gkay, Sérgio Malheiros e Vera Fischer no elenco, o filme é a aposta nacional da Netflix para o fim do ano. Na trama, Carlinhos planejou pedir sua namorada em casamento, às vésperas da ceia de Natal de sua família, onde os dois iriam juntos comemorar com a avó de Carlinhos. É então que ele descobre que a namorada o traiu com outra pessoa. Saindo às pressas do apartamento que compartilhavam, ele conhece Graça (Gkay), uma mulher que lhe dá a ideia de se passar por um casal de mentira a fim de acobertar a traição de sua namorada.



O Diário de Noel (2022)

Em O Diário de Noel, o autor best-seller Jacob Turner (Justin Hartley) volta para casa no Natal, após quase duas décadas distante, desde que sua mãe com problemas mentais o expulsou de casa quando ele tinha apenas dezesseis anos. A viagem acontece quando um advogado liga, dias antes do Natal para informá-lo que sua mãe morreu e deixou uma casa para ele. No processo de arrumação do espaço, ele encontra um diário deixado por alguém chamado Noel, que pode conter segredos de seu próprio passado. O longa está disponível na Netflix.



O Mundo Encantado dos Brinquedos (1961)

Musical teatral baseado na opereta de Victor Herbert de mesmo nome, o clássico filme de Natal é dirigido por Jack Donohue e estrelado por Ray Bolger, Tommy Sands e Annette Funicello. Na história, Tom Piper e Mary Contrary vivem a ansiedade das vésperas do casamento. Só que o vilão Barbany, que deseja a mocinha para si, manda seus capangas sumirem com o noivo. É aí que uma história recheada de aventuras começa em clima de Natal. O longa-metragem pode ser assistido no Youtube Premium.

