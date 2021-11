Magazine Confira tragetória de Marília Mendonça Goiana nascida em Cristianópolis começou a carreira na infância, como compositora, e se tornou queridinha dos principais nomes do gênero

Ela disse que faria todo mundo sofrer, mas ninguém poderia imaginar que seria desse jeito. Um acidente aéreo no início da tarde desta sexta-feira (5) interrompeu a carreira de uma das maiores cantoras sertanejas do Brasil, a goiana Marília Mendonça, de 26 anos. O avião de pequeno porte em que ela estava caiu em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. ...