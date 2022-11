A bola já vai rolar no domingo na abertura da Copa do Mundo do Catar 2022, mas a seleção brasileira só entra em campo no dia 24, às 16 horas, contra a Sérvia. Depois da estreia, será a vez da Suíça e de Camarões, em 28 deste mês e 2 de dezembro, respectivamente. Para os torcedores que não abrem mão de assistir aos jogos do Brasil em bares e restaurantes, confira uma seleção de lugares em Goiânia que vão transmitir as partidas. Muitos espaços prepararam uma programação especial com telão, petiscos, bebidas e shows. Confira!



Copa na Arquibancada

Realizado de 24 de novembro a 18 de dezembro, o evento Copa na Arquibancada concentra a torcida no Espaço Dois Ipês. O local conta com ambiente 100% climatizado, mais de 2 mil lugares para assistir às partidas sentados num telão de 100 metros. A abertura será às 15 horas. Após a estreia do Brasil no Mundial, o show principal será com o grupo Kamisa 10. No dia 28, na partida contra a Suíça, quem comanda o palco é a dupla sertaneja Zé Ricardo e Thiago. No duelo contra Camarões, o convidado especial da festa é o funkeiro Buchecha. Também estão programadas atrações para os jogos das oitavas, quartas, semifinais e final. A programação completa está disponível no Instagram (@copanaarquibancada) e os ingressos estão sendo vendidos no site www.ingressolive.com/arquibancada. Endereço: Av. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó.



Arena Copa

O Laguna GastroBar preparou uma programação extensa para ajudar o Brasil na conquista do hexa. A partir da primeira partida da seleção brasileira no Catar, 24, um time de DJs, de artistas sertanejos e de pagode vão animar os torcedores. Além disso, grandes atrações estão confirmadas como Molejo, Atitude 67 e Matheus Fernandes, respectivamente nos dias 25 e 26 deste mês, e 3 de dezembro. No cardápio, todos os dias será servida feijoada. A abertura da casa será ao meio-dia e os shows têm início às 21 horas. Os ingressos estão sendo vendidos no baladapp.com.br. Informações e reservas: 99943-9739. Endereço: Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Alto da Glória.



Cerrado na Copa

Outra opção para acompanhar os jogos do Brasil no Mundial é na Cerrado Cervejaria. A casa fará transmissão dos jogos da seleção em um telão. No primeiro jogo, show da banda Liga Joe, considerada um dos expoentes do pop rock em Goiás. No repertório, sucessos nacionais e internacionais, como de Bon Jovi, Queen, AC/DC, Scorpions, Cazuza, Titãs, além de repertório autoral. Na segunda partida, contra a Suíça, 28, quem comanda a festa é o cantor Edhy. No encerramento da primeira fase, contra Camarões, 2 de dezembro, os dois artistas vão se apresentar no espaço. No cardápio, feijoada, churrasco, pratos tradicionais e bebidas. Mais informações: 3274-4615. Endereço: Avenida T-3, nº 2.456, Setor Bueno.



Boteco Posto 15

Já quem prefere assistir à Copa do Mundo e depois das partidas curtir muito rock ao vivo, o destino é o Posto 15. O início da transmissão será no domingo, na abertura do Mundial. No cardápio, feijoada, polvo a vinagrete apimentado, disquinhos de carne, promoção de chope, entre outros. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11 à 1 horas, aos sábados e domingos, das 11 às 2 horas. Mais informações: 3931-0909. Endereço: Rua 15, nº 1.896, Setor Marista.



Arena Portão 62

Todos os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos no Portão 62. Além disso, a casa está vendendo ingressos de open bar de 5 horas para as partidas do Brasil, a contar assim que a bola rolar. O bilhete não inclui alimentação e também não garante mesa, que são oferecidas de acordo com a ordem de chegada. A casa funciona de terça a sexta, das 16 horas à meia-noite, sábados e domingos, das 13 horas à meia-noite. Mais informações sobre os valores: www.ingressosa.com. Endereço: Rua 144, nº 665, S. Marista.



Meio Bar

Mais uma opção para acompanhar todos os lances da Copa é o Meio Bar, que contará com telões, drinques temáticos e música eletrônica. Nos jogos da seleção brasileira, o time de DJs já está escalado. Na estreia contra a Sérvia, no dia 24, quem comanda as pick-ups é a DJ Fummas, com funk, afrobeat e hip-hop. No confronto contra a Suíça, dia 28, será a vez do DJ Yanz. Na última partida da primeira fase diante de Camarões, a animação fica por conta do DJ Tubarão. Informações: 99964-5568. Endereço: Rua 134, nº 155, Setor Oeste.



Trem Azul Música e Bar

O Trem Azul Música e Bar pretende trazer o hexa da seleção brasileira com uma programação diária a partir das 10 horas. Uma bandeira gigantesca do Brasil impressiona os visitantes logo na chegada numa rua sem saída. Dependendo do movimento, os donos vão colocar mesas e cadeiras para aumentar a torcida na Copa. O estabelecimento, que abriu suas portas na semana passada, vai transmitir as partidas em duas televisões de 75 polegadas. As vitórias da equipe de Tite vão ser comemoradas com muito samba e com um cardápio de carnes e hambúrgueres na Parrilla. O Trem Azul, nome em homenagem a um dos grandes sucessos de Milton Nascimento, está voltando à cena dos bares goianos depois de fazer muito sucesso de 1982 a 1990. Rua F-65 Qd. 194, Lt. 24, S. Faiçalville. Informações: @tremazulbar.