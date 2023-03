Em Amor Perfeito, próxima trama da faixa das 21 horas da Globo, a família Evaristo vai dar o que falar na cidade de Águas de São Jacinto. Anselmo (Paulo Betti) é o prefeito da cidade e dono da Queijaria São Jacinto, o que lhe rendeu a eterna alcunha de “Anselmo Queijeiro”, pois é muito orgulhoso de sua produção. Casado com Cândida (Zezé Polessa), o homem mantém um caso extraconjugal com Verônica (Ana Cecília Costa), sua secretária, com quem teve um filho, Júlio (Daniel Rangel). Ele vai passar por poucas e boas por causa dessa relação.

A primeira-dama Cândida Evaristo é oriunda de uma família de políticos. Foi por intermédio dela que o marido conseguiu ser nomeado prefeito de São Jacinto. Dominadora e muito religiosa, ela acaba desenvolvendo uma relação complicada com o filho, Luís (Fernando Pagels/Paulo Mendes), por causa de sua fé. É a mulher forte por trás do prefeito, que nunca a enfrenta, preferindo agir pelas suas costas. A descoberta da traição do marido mudará para sempre sua vida.

O filho mais velho do prefeito e da primeira-dama é Gaspar Evaristo (Thiago Lacerda). Ele é o escolhido pelo empresário Leonel (Paulo Gorgulho) para desposar a filha Marê, garantindo o acordo que o presidente do Grupo Rubião mantém com o prefeito para explorar as águas termais da cidade. Gaspar é um homem ambicioso e sem escrúpulos.

Ivan (Bruno Montaleone) e Luís Evaristo são os outros filhos do casal. Ivan trabalha como salva-vidas nas termas do Grande Hotel Budapeste. É cobiçado por todas as moças, moradoras e turistas de Águas de São Jacinto. A única que resiste aos seus encantos é Tânia (Gabriela Motta/Iza Moreira), filha mais nova de Neiva Batista (Maria Gal) e camareira do Grande Hotel. Ocorre que Tânia é apaixonada pelo irmão dele, Luís, noviço na irmandade dos frades. No entanto, Luís não tem a menor vocação para a vida religiosa, mas se submeteu à promessa da mãe.

No outro vértice desse triângulo que envolve o prefeito e a primeira-dama está a linda Verônica Medrado. Baiana, é a amante do prefeito Anselmo, com quem teve um filho, Júlio. Ela ama loucamente Anselmo – o seu “Calanguinho” – e, por isso, aceita essa situação. Mas não deixa de sofrer com isso. Verônica conheceu Anselmo quando vivia em Alfenas, Minas Gerais, e o prefeito ia visitar um velho tio. Os dois se envolveram, Verônica ficou grávida e criou sozinha o filho até os seus 3 anos. Depois, decidiu mudar com o menino para Águas de São Jacinto e assim ficar mais perto de Anselmo, que a chama de “Bijuzinho” e há mais de 20 anos a enrola.

Embora seja uma mãe amorosa, Verônica esconde do filho a verdade sobre sua origem. A vida inteira disse a Júlio que seu pai morreu de uma doença grave quando ele era muito pequeno. Filho bastardo de Anselmo, Júlio é apaixonado por Marê desde a infância. Anos mais tarde, se tornará advogado e vai ser o seu grande aliado na tentativa de provar sua inocência, recuperar o filho e sua condição de herdeira do império Rubião.

Amor Perfeito é criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer com direção artística de André Câmara. A obra é escrita com Elísio Lopes Jr, com a colaboração de Dora Castellar, Duba Elia e Mariani Ferreira. A direção é de Alexandre Macedo, Lúcio Tavares, Joana Antonaccio e Larissa Fernandes. A produção é de Isabel Ribeiro e a direção de gênero de José Luiz Villamarim. A novela tem previsão de estreia para 20 de março.