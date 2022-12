A goiana Tatiana Bertoncini, de 27 anos, foi eleita na noite do último domingo (18) Miss Brasil 2022 Pró-Beleza. Ao POPULAR, a modelo afirma que esta é a realização de um sonho e que é uma honra poder representar Goiás no concurso nacional e, com a vitória, poder levar o estado para a etapa internacional.

“É uma responsabilidade dobrada, pois no próximo ano vou representar nosso estado no concurso internacional, vou levar Goiás para o mundo”, disse. Tatiane foi eleita Miss Goiás 2022, em julho deste ano, e deve representar o país na etapa internacional, em agosto de 2023, em Punta Cana, na República Dominicana.

Tatiana conta que, além da beleza, o concurso Miss e Mister Brasil, que é realizado pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza, também possui um critério social. “Eles têm um projeto para ajudar pessoas carentes, o Beleza do Bem. Ou seja, eles também consideraram minha profissão como farmacêutica dermato”, enfatiza.

Com mais 13,7 mil seguidores no Instagram, Tatiana divide sua rotina como modelo e influenciadora digital com a carreira. Ela conta que tem uma clínica de estética e que realiza um trabalho voltado para o resgate da autoestima de seus clientes. “O concurso juntou tudo, minha profissão e meu projeto”, afirma.

Sonho

Modelo desde os 14 anos, Tatiana relata que sempre contou com o apoio da família para alcançar o sonho de ser Miss Brasil. “Desde quando decidi começar, minha mãe esteve do meu lado e, às vezes, passamos o dia todo na rua fazendo trabalhos. Esse apoio foi fundamental, pois não é fácil”, destaca.

Tatiana precisou dar uma pausa na carreira de modelo para se dedicar aos estudos. “Eu fazia muitos trabalhos e campanhas, mas aos 17 anos entrei na faculdade e tive que me afastar das passarelas, pois precisava estudar e requer muita atenção e dedicação. Tive que fazer uma escolha”, conta.

A modelo relata que retomou a vida de modelo no final de 2021. “Voltei para as passarelas e comecei a fazer vários trabalhos, campanhas publicitárias e, então, teve a oportunidade do Miss Goiás e depois o Miss Brasil, e eu trouxe esses dois títulos para nosso estado”, finaliza.

