Uma cena gigantesca que agora ganha espaço nobre de onde quer que você esteja no seu som na frequência 101.7. O Grupo Jaime Câmara (GJC) lança na próxima quinta-feira (15) a Rádio Moov FM, que tem como foco os ritmos hip-hop, rap, funk, trap, entre outros da cultura de rua nacional e internacional. Pioneira no gênero para os ouvidos goianos, a estação entra no ar com o objetivo de ampliar o debate e a reflexão sobre tudo que envolve esse movimento e para se conectar diretamente com o público que vive esses estilos.

“É uma rádio diversificada, com uma linguagem bem singular, com muita música, hip-hop, rap, pop, trap e funk. Vamos dialogar com a cultura de street dance, ocupando esse espaço com autenticidade, tanto que todos os integrantes do nosso time respiram esse movimento há um bom tempo e são artistas”, comenta Raphael Veiga, diretor de conteúdo das emissoras de rádio do GJC. Ele lembra que durante processo de criação do projeto foram realizados estudos, constatando que havia uma lacuna na cidade nesse estilo de programação.

Para a apresentadora Sabrina Costa, a Iná Avessa, a nova rádio é uma vitrine importante para gêneros até então marginalizados, caso do hip-hop, que veio da periferia nova-iorquina para o Brasil no final da década de 1980, via indústria fonográfica. É um movimento com várias tendências internas, mas que se pauta pela denúncia da exclusão social e pela discussão de questões relativas à história e à identidade dos negros. “Quero passar essa energia para os ouvintes para que tenham acesso a todo esse contexto do segmento”, reforça.

Formado por três elementos - o rap (música), o break (dança) e o grafite (desenho) –, o hip-hop se popularizou nos últimos anos e se tornou o estilo mais ouvido no mundo, segundo levantamentos de aplicativos de música. O rapper canadense Drake, por exemplo, é um dos responsáveis por essa turbinada da cena. Ele é considerado o maior artista da história dos gráficos do Spotify, com mais de 49 bilhões de visualizações. No Brasil, graças ao sucesso de Malvadão, o carioca Xamã ficou por meses na primeira posição da plataforma.

A proposta da Rádio Moov é justamente trazer os maiores sucessos do movimento, com clássicos eternos que marcaram gerações, casos de Racionais MC, MV Bill, Thaíde, Emicida, Negra Li, Sabotage e Rappin’ Hood. Baco Exu Blues e Djonga, grandes representantes do momento, também devem marcar presença na grade. Além disso, a cena local não ficará de fora, ainda mais na capital onde o hip-hop foi declarado recentemente como patrimônio cultural imaterial. “Vamos tocar de tudo”, diz o apresentador Pedro Tobias, o Pedro Tobeats.

Iná Avessa e Pedro Tobeats se juntam ao time de apresentadores formado ainda por Ani Cristine, Marden Jam e Luz Negra. Eles vão levar músicas e notícias durante a madrugada com o programa Resistência Moov e logo nas primeiras horas do dia com o Morgadão, e pretendem criar uma conexão com os ouvintes. Completam o elenco da rádio as jornalistas Mariana Magalhães e Stefanny Alves e assina a programação musical Angelo Carnielo, que na carreira produziu por muitos anos espetáculos de teatro premiados no Brasil.





CONHEÇA OS APRESENTADORES



Iná Avessa

Ela iniciou sua carreira de cara participando de uma batalha de rima, ganhou e chamou a atenção da cena em Goiânia. Sabrina Costa, 26 anos, é Iná Avessa no hip-hop. Iná significa fogo em Yorùbá e Avessa surgiu na sua fase de compositora. Na carreira, a goiana venceu inúmeras competições de freestyle na capital e participou de diversas outras pelo Brasil, como em Brasília, Recife e São Paulo. “Desde criança eu sabia que seria artista porque comecei a criar muito cedo”, lembra. Na discografia, ela já tem dois EP 's lançados. O primeiro, Dia a Dia e Noite (2019), tem colaboração do rapper Guilherme Eurípedes, o Guimas, e foi feito no improviso. O segundo, Meu Barco (2021), produzido pelo Beatmaker Janjão NoBeat, traz uma artista mais madura. “Agora estou trabalhando no meu primeiro álbum, mas ainda sem uma data para chegar às plataformas”, adianta ela.



Ani Cristine

A música sempre esteve dentro da casa de Aniele Cristine, 34 anos, a Ani Cristine, já que antes mesmo de nascer o seu pai (Anibal) era um dos integrantes da banda Centauros de Goiânia, um dos conjuntos de baile mais antigos de Goiás. Nascida em Inhumas, ela foi criada na capital e o caminho natural foi os palcos. Aos 14, assumiu os vocais do conjunto da família e fez shows pelo Brasil e chegou a demonstrar seu talento na mídia regional e nacional. Depois de três anos de estrada, deu uma pausa nos compromissos da carreira e decidiu cursar Jornalismo. Em 2018, em conversa com uma amiga de infância, a goiana foi incentivada a voltar a tocar, mas dessa vez, como DJ. “Na cena, eu toco de tudo. Além disso, gosto de dançar, pular e a minha meta é sempre transmitir alegria para as pessoas”, comenta Ani, que promete levar essa energia para o time de locutores da Moov FM.



Pedro Tobeats

Na infância, assistindo uma apresentação de dança de hip-hop na igreja evangélica, Pedro Tobias, 28 anos, não teve dúvida: era o caminho que seguiria na música. Natural de Goiânia, o gosto foi aprimorado ao escutar o som do grupo de rap Apocalipse 16, liderado pelo Pregador Luo. “Criei uma identificação instantânea com todo esse segmento do rap que depois se aprimorou”, lembra. Muito cedo, começou a compor e um amigo resolveu misturar seu sobrenome Tobias com o que gosta de fazer: beatmaker. A partir daí, surgiu Pedro Tobeats. Na carreira, dividiu projetos sonoros com vários artistas como Koell, Moita, Guimas, Pikeno, Sagazz, VH, o Escrivão e LH. Atualmente, além do rap, ele se aventura na discotecagem aos finais de semana na capital. É essa mistura que ele garante aos ouvintes da Moov FM. “Vai rolar muito trap - e das antigas”.



Marden Jam

Marden Mauro Gomes de Oliveira, o Marden Jam, tem uma história bastante rica na cena do hip-hop. Nascido em Brasília (DF) e criado em Goiânia, ele começou nos anos 1980 com a dança, tendo como referência Michael Jackson. Logo ele passou a compor e cantar rap e fundou o primeiro grupo de rap/hip-hop de Goiás, o Megavox, onde já cantava em inglês e português. Nos anos 1990, começou a trabalhar com produção musical e atuou como DJ em bailes de black music, casas noturnas e programas de rádio, o que lhe rendeu uma grande bagagem e conhecimento musical. Foi também o primeiro a ter músicas no estilo rap/hip-hop a tocar em rádios FMs na capital. Quando morou em São Paulo durante 16 anos, ele participou de gravações e mixagens de álbuns de vários nomes consagrados do rap nacional, como MV Bill, Criolo, Doctors MCs e Thaíde.



Luz Negra

Nascida na região noroeste de Goiânia e formada em Musicoterapia, Jordana Luz, a Luz Negra, 22 anos, é uma das rappers mais novas no cenário do hip hop goiano, mas com experiência de sobra. Aos 12, ela escreveu sua primeira canção, uma MPB que pensava em tocar no violão. Um ano depois assinou um rap, que também não chegou a batizar, mas pensa em gravar futuramente. Foi nessa época que pensou no nome artístico, numa referência a cantora Negra Li, de quem ela é fã junto com o seu sobrenome. Ela ouviu de um amigo que o nome era “muito forte”. O movimento ela conheceu com amigos, vizinhos e irmãos. Também graças ao seu contato com o skate, começou a acompanhar o cenário hip-hop nas batalhas de rap e em 2015 iniciou sua participação na cena, se apresentando e também na organização e júri de eventos. Em 2016, lançou seu primeiro single, A Cura. Três anos depois, participou dos festivais Vaca Amarela e do Cerrado Mix.



PROGRAMAÇÃO



Resistência Moov

Música e notícias durante a madrugada.

Horário: 0h às 4h

Período: Segunda a domingo



Morgadão

Variedades com participação dos ouvintes, notícias, entretenimento e disputas musicais.

Horário: 5 às 7 horas

Período: Segunda a sexta-feira



Da Hora

Uma hora de programação sem intervalo comercial com os maiores sucessos da cena.

Horários: 8 e 14 horas

Período: Segunda a sexta-feira



Toca Aê

Programa ao vivo, com interação do ouvinte e pediu tocou (via Whatsapp).

Horário: 9h

Período: Segunda a sexta-feira



Pop Up

Playlist com as músicas mais pedidas pela manhã (só hits).

Horário: 10h

Período: Segunda a sexta-feira



Das Antigas

Flashback dos anos 1980, 1990 e 2000 para ninguém botar defeito.

Horário: 11h

Período: Segunda a sexta-feira



Cê Que Manda

As melhores músicas, de acordo com a votação dos ouvintes. Sempre um ouvinte anuncia quais são as canções.

Horário: 12h

Período: Segunda a sexta-feira



Game Moov

Uma disputa musical. No início do programa são tocados trechos de três músicas e o ouvinte participa votando na melhor. A mais votada será tocada no final do programa.

Horário: 13h

Período: Segunda a sexta-feira



Two Beat

Duas horas de programação, com muito hit internacional.

Horários: 15 e 16 horas

Período: Segunda a sexta-feira



No Fluxo

Conteúdos dinâmicos, em tempo real, sobre os problemas da cidade e enquetes no final do dia.

Horário: 17 e 18 horas

Período: Segunda a sexta-feira



Localizado

Programa que toca a mensagem do ouvinte antes da música entrar no ar. A interação com a rádio será via mensagem pelo WhatsApp.

Horário: 19 e 20 horas

Período: Segunda a sexta-feira



Só Love

Pra mexer nas emoções com músicas românticas nacionais e internacionais.

Horário: 22 e 23 horas

Período: Segunda a sexta-feira



Old School

Bandas e músicas referências da cena.

Horários: 5, 6, 7 e 8 horas

Período: Sábado e domingo



Hashtag

Interação com os ouvintes via redes sociais. Cada edição do programa, com 1 hora de duração.

Horários: 9, 12, 15 e 18 horas

Período: Sábado e domingo



Tá Ligado

Música e convidados da cena artística falando das atividades sustentadas pela arte urbana (grafismo), dança urbana e produção musical. Os convidados podem ser artistas locais e nacionais.

Horário: 10 e 11 horas

Período: Sábado e domingo



Spoiler

Neste programa o destaque é o que será novidade da cena.

Horário: 13 e 14 horas

Período: Sábado e domingo



Na Cena

Programa de entrevista, que identifica manifestações culturais locais e que dialoga com os gêneros musicais da Moov.

Horário: 16 e 17 horas

Período: Sábado e domingo



No Beat

O melhor do repertório das pistas de dança/street dance.

Horário: 19h

Período: Sábado e domingo



150 Bpm

Programação com o beat mais alto para esquentar o final de semana.

Horário: 20 e 21 horas

Período: Sábado e domingo



Eletromoov

Programação eletrônica variada com DJs convidados.

Horário: 22 e 23 horas

Período: Sábado e domingo