Eles comandam a pista de dança e são verdadeiros termômetros das baladas. Os DJs são os responsáveis por criar fábulas musicais durante a alta noite e apresentar novos sons para o público. Numa pista de dança, quem nunca já se perguntou: “mas, que música é essa?” Em Goiânia, a nova geração de DJs preza pela multiplicidade de sons, sem medo de experimentar ou brincar com os gêneros. Da cumbia ao techno, do samba ao rock independente, do brega ao pop, o que os profissionais da discotecagem desejam é que todos dancem até o sol raiar.

Com apoio da internet, do streaming e de programas de mixagem que pipocam em um mercado em constante expansão após a pandemia, os DJs já não precisam mais das grandes gravadoras de música. Confira diversos profissionais da discotecagem que têm dominado a noite de Goiânia. Importante reiterar: todos estes artistas podem ser ouvidos nas plataformas digitais ou em canais de música da internet. Coloque o fone de ouvido, aperte o play e se jogue na pista.



Mari Bê (@djmaribe)

A DJ Mari Bê, 26, está sempre preocupada em criar a melhor experiência possível para o perfil de determinado público de cada festa. A goiana se considera, por exemplo, uma DJ "open format". Começou a tocar profissionalmente em 2017, quando teve a oportunidade de produzir a festa Girl Gang, no extinto El Club, inspirada em baladas de São Paulo com DJs mulheres no line up.



Entusiasta da música dos anos 2000, Mari gasta horas pesquisando novos produtores, ouvindo músicas e fazendo curadorias do que acha mais relevante. Toca frequentemente no Futuro Club e em festas universitárias, mas também em projetos de moda, aniversários e casamentos. Neste fim de ano, Mari resolveu tirar alguns dias de descanso. “Gosto de acreditar que nós, enquanto DJs, temos a função de apresentar novas músicas e surpreender o público”, reflete.



Wam Baster (@wam.baster)

Em seu perfil do Instagram, Fernando Wam Baster se auto intitula o "rei do eletrofunk". Nascido em Aparecida de Goiânia, começou a carreira aos 14 anos, quando juntou os ritmos de sua raiz eletrônica com o funk, que ajudou a disseminar a cena musical em todo o País. É dono de vários hits, como Tropa de Goiânia e Potência do Grave, e produziu músicas com os MCs TH, RD, Jajau e DJs Low. Já se apresentou em grandes festivais e dividiu palcos com artistas como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Barões da Pisadinha, Edson e Hudson e Jorge e Mateus. Atualmente Wam é agenciado pela Áudio Mix, empresa de produção, planejamento, marketing, vendas e gestão de carreira.

Wam fez sua primeira turnê internacional em março deste ano para a Europa, se apresentando na Bélgica, França, Portugal e Inglaterra. “Nunca pensei em ser outra coisa a não ser DJ, e apesar de ser o caçula de 11 irmãos, de uma família pobre, mamãe apoiou meu sonho e me deu a minha primeira CDJ ainda aos 14 anos porque sabia que eu queria ser apenas DJ”, conta. Para o final do ano, Wam Baster acaba de lançar o single 40 Graus, disponível nas plataformas digitais.



Gabi Matos (@matomaiscedo)

Os ritmos paraenses e a interação com o público são algumas das marcas da DJ Gabi Matos, 28, que atualmente é produtora e residente do Zé Latinhas, no Centro de Goiânia. Nascida em Belém (PA), a profissional veio para a capital quando ainda tinha cinco anos. Os sons do Norte tomam conta de sua discotecagem, sempre embalada pela participação da galera. Gabi também é dona do projeto Selvática, que apresenta discotecagens de diversos gêneros sob batutas de mulheres DJs.

Neste final de ano, Gabi leva sua discotecagem para o réveillon da Chapada dos Veadeiros, em bares como Casa Amarela, Toca da Onça e BarZen, entre os dias 29 e 31, em Alto Paraíso de Goiás. "Priorizo muito a relação com o público, seja quando as pessoas cantam junto comigo uma música conhecida, ou vão para o palco dançar, na hora de mostrar um som novo. Isso é essencial para mim", reitera.

Jiraya Uai (@jirayauai)

No hall de agenciados da Áudio Mix, o DJ Jiraya Uai começou a tocar em 2017, mas foi só em 2021 que voltou aos palcos com força total no estilo eletrofunk. “Como sempre expressei a cultura goiana raiz no meu estilo de vestimenta, aos poucos as pessoas começaram a me chamar de Cowboy do Eletrofunk”, conta. Toca frequentemente em casas do Setor Marista, como a Azzurre, Vilão e Olimpo, além de grandes eventos de Goiânia, como o Luan City, Baile dos Milhões e Churrasco com Clayton e Romário. Nos últimos meses, esteve em turnê pela Europa.

“Acredito que minha carreira está só começando e tem possibilidades infinitas de crescimento no ramo, já que o eletrofunk é uma coisa nova, e está em crescente em Goiás, no Brasil, e no exterior”, explica Jiraya. Para o DJ, a noite é ilimitada, abre portas para muitas coisas, não só como DJ, mas também como produtor. "Não dá pra saber ao certo até onde a noite vai me levar, mas eu estou muito feliz com tudo que anda acontecendo na minha vida. Sempre foi meu sonho”, confessa.



Jomas (@joaomarcosteixeira__)

A paixão do DJ Jomas, 26, pela música vem do berço. O pai, Marcos Teixeira, foi o proprietário da famosa discoteca dos anos 1970 em Goiânia, The Animals, localizada na Praça Tamandaré, no Setor Oeste. Figurinha carimbada em diversas casas noturnas da cidade, como O Bosque, Retetê, Pulsar e Avalon Club, além de eventos particulares, Jomas já tocou em cidades como Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). No início do ano, se apresentou em festas da Grécia e Espanha. “Comecei minha carreira como DJ em 2017, mas sempre fui o responsável por cuidar do som nas festas da adolescência, dos amigos e nos rolês em casa”, conta.

Dois caminhos permeiam a discotecagem de Jomas: o primeiro mais voltado para o comercial, com bastante música atual, passando pelo eletrônico, pop e funk; e o segundo focado no som que ele gosta de ouvir, como disco music, funk disco, new wave e rock alternativo. Não podem faltar, por exemplo, divas como Madonna, Diana Ross e Kylie Minogue. Para Jomas, é preciso fortalecer a cena. "Existe espaço para todo mundo e é importante a união e o senso de comunidade", destaca.



Marcal (@marcal.s9)

"O amor pela música me fez perseguir esse sonho", salienta o DJ Marcal, 29, que voltou recentemente de uma turnê pela Europa. Durante meses, ele esteve em trânsito pela noite em diversas cidades que dominam a cena da música eletrônica mundial, como Berlim (Alemanha), Amsterdam (Holanda) e Londres (Inglaterra). Estudioso do techno, o profissional é residente da festa Shadow, uma das baladas de música eletrônica mais afamadas de Goiânia.



Para o profissional, é desafiador ser DJ na capital goiana, especialmente para os especializados em música eletrônica underground. Na noite de réveillon, o profissional integra o line up da festa Seroto9 (@seroto9). "O futuro da noite em Goiânia é promissor, mas ainda faltam bastante incentivos culturais", diz.



Madame Pretjinha (@politonalidades)

A principal referência para as discotecagens de Poliana Queiroz Borges, 44, a Madame Pretjinha, é a música preta brasileira nos mais diferentes gêneros e sonoridades. A goiana vem de uma família musical: o avô era bandolinista, a avó poetisa, a mãe cantora e atriz e os tios instrumentistas. Ingressou na carreira profissional de DJ em 2018, e, desde então, toca em bares e casas noturnas de Goiânia, como a Casa Liberté, Zé Latinhas, Breguellas, Shiva Alt Bar e Yolo Beer Garden. "Neste último ano, tenho me dedicado à pesquisa do funk, rap, hip-hop de periferia, especialmente feito por mulheres, mas não unicamente", explica a DJ.



Barats (barats_)

"O eu busco no meu set é a música de origem afro, batidas abrangentes e marcadas por batuques e instrumentos gritantes. Há ainda um aspecto latino, que remete a essa origem dos povos", explica o DJ Barats, que comanda o projeto Tech Nu Treze (@technutreze), focado na música eletrônica underground. Desde 2017 que o DJ tem se firmado profissionalmente na discotecagem: se apresenta em casas noturnas de Goiânia, já participou de uma festa em Belo Horizonte e esteve no line up do Trama Festival, na Chapada dos Veadeiros. "Minha proposta é levar música dançante, com bastante suingue", destaca o profissional.



Buyu (@oiyuri)

Yuri Battista, o Buyu, está nas pistas como DJ desde 2017, quando fez um curso de discotecagem em Goiânia. Residente do Retetê, no Setor Marista, o profissional toca também em eventos particulares, como em festas de marcas internacionais, como Dolce & Gabbana, e em chopadas universitárias de Jataí, Anápolis e Brasília. Entre os artistas mais celebrados estão, no topo da lista, Rihanna e Beyoncé. “Tenho uma pesquisa muito grande em afrobeat, então sempre nos meus sets tem alguns elementos do gênero musical”, explica Buyu.



Laprincessmila (@laprincessmila)

Laprincessmila, 27, tem dois tipos de discotecagem que gosta de abarcar: a primeira voltada para o eletrônico e a segunda focada no pop. "Quando se fala de música pop, não pode faltar Lady Gaga e Beyoncé no pendrive. Já no eletrônico amo Gesaffelstein e Indecorum", sugere. A DJ já tocou em diversas boates de Goiânia e em festas de música eletrônica de São Paulo.



Para ela, a cena entre os DJs tem crescido em Goiânia, com mais diversidade de estilos e profissionais, mas falta uma atenção para as pessoas trans. "A carreira aqui é complicada, muita gente não quer pagar o cachê válido para tocar tanto tempo numa festa. Acaba que isso desanima, porque muita gente não tem isso como hobbie e sim como fonte principal de renda", lamenta.



LuizFribs (@luizfribs)

Mesclagem com violino, hard techno e equipamentos analógicos marcam a discotecagem de LuizFribs, 26, um dos DJs que mais experimentam na cena de Goiânia. "Sempre que possível, gosto de me apresentar com três ou quatro CDJs, o que me permite ir um pouco além do tradicional e mesclar alguns loops e vocais com as faixas que estão tocando", explica o músico.



Em seus sets não podem faltar, por exemplo, clássicos dos anos 1990 e 2000. Em agosto, criou junto com os amigos DJs Angst e Kaltrop a festa Hard Spirit, que promete edições ao longo de 2023. Já se apresentou em lugares como Curitiba (PR), Canaã dos Carajás (PA) e no Ava Club, em Berlim (Alemanha).



Tomat (@tomatsemoto)

Lady Gaga, Pabllo Vittar, Billie Eilish, Adele e Beyoncé são algumas das principais referências do DJ Tomat. Em seus sets, o profissional se joga no pop até a alta madrugada. Começou a discotecar em 2019, e, desde então, se profissionaliza na carreira como DJ. Residente do Retetê, bar-boate localizado no Setor Marista, ele enxerga a profissão de DJ arriscada em Goiânia.



“Não são todas as casas que valorizam o trabalho de quem faz o rolê acontecer de verdade. Já passei por alguns perrengues com contratantes descompromissados e também com público que não respeita o seu trabalho e que acha que você está ali para servir e tocar exatamente o que querem ouvir”, reclama.

Leia também:

- Confira séries e filmes para assistir no Natal

- Novo 'Matilda' foge dos anos 1990 com músicas e evita cancelamento de Roald Dahl