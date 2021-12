Magazine Conheça Aracy de Carvalho, brasileira retratada na série 'Passaporte pa a Liberdade' Secretária do Consulado do Brasil em Hamburgo na Alemanha nazista mudou a vida de grupo de judeus e se tornou mulher de Guimarães Rosa

“Aracy Carvalho era responsável pela seção de vistos do Consulado do Brasil, em Hamburgo, onde trabalhou como secretária em 1938. Nessa qualidade, ajudou um grupo de judeus a obter vistos para o Brasil, além de ajudá-los a superar dificuldades financeiras antes de sair da Alemanha para o Brasil.” É assim que a única brasileira a receber o título de Justa Entre as Nações...