Nem só de belas paisagens rodeadas pela exuberância do Cerrado vivem as estradas de Goiás. Paradas obrigatórias para quem deseja conhecer e desbravar os sabores da gastronomia goiana, lanchonetes e restaurantes de rodovias oferecem delícias, como quitandas, salgados e pratos típicos, para deixar todo mundo de barriga cheia para seguir viagem.

Quem segue em direção à região da cidade de Goiás, na GO-070, não pode deixar de parar na Lanchonete Porta Aberta, em Itauçu, a 70 km de Goiânia, e devorar a tradicional torta de sardinha do local. Receita de família no cardápio há 45 anos, a iguaria tem a mesma idade que o estabelecimento, um dos mais antigos em funcionamento da cidade.

“Não há um dia sequer que alguém não peça para comer ou para levar a torta de sardinha, um dos nossos carros-chefes. É uma receita da minha avó, que fazia para as festas de família e resolveu vender na lanchonete”, explica Renata Lopes Viana, 37, que, junto ao pai Rubens Viana, 65, o fundador da Porta Aberta, tomam conta do funcionamento do espaço, como atendimento e cozinha.

A Porta Aberta não tem esse nome à toa. A lanchonete fica aberta 24 horas por dia, durante toda a semana, sem deixar faltar nenhum. Além da torta de sardinha, feita à base de farinha de trigo e molho fresco, o local também serve o famoso enroladinho de queijo e o disco de carne, que tem boas saídas entre os viajantes. Há ainda uma parte para refeição tipicamente goiana, como arroz com guariroba.

“Diariamente, saem 2 mil salgados, mas, em época de temporada do Araguaia ou de férias escolares, costumamos fazer mais de 12 mil salgados”, conta Renata. Próximo dali, há ainda outras lanchonetes que fazem de Itauçu uma das cidadezinhas goianas mais famosas entre as delícias de estrada, a exemplo do pão de queijo da Lanchonete Bambuí e do enroladinho da Brittos Lanchonete. “Acredito que o município está muito bem localizado par quem vai para a região do Araguaia e da cidade de Goiás e de viajantes que retornam para Goiânia”, afirma.

Sabor

Aos que viajam ao sul, na BR-153, em direção a São Paulo, um dos sabores mais marcantes pelas andanças de Goiás é o tradicional pão de queijo com linguiça da Lanchonete Pedra Branca, em Hidrolândia, a 35 km de Goiânia. “Somos nós que produzimos o pão de queijo, com o leite e o queijo da região, e a própria linguiça suína. Tudo é feito de forma artesanal, para que o gostinho caseiro que o goiano gosta fique no paladar”, explica o proprietário Célio dos Reis Correa, de 46 anos.

Desde os tempos de criança em que morava em São Luís do Norte, na região do Vale de São Patrício, que Célio se lembra das tardes às margens do Rio das Almas e dos lanches da mãe. “Pão de queijo com linguiça me remete à infância. Quando abri o estabelecimento, há mais de 20 anos, um dos primeiros pratos que começamos a servir foi o pão de queijo com recheio. Não deu outra, hoje ele é o nosso carro-chefe”, conta.

Em média, saem por lá mais de 350 pães de queijo com linguiça. Em julho e dezembro, época de férias e que as viagens aumentam pelas estradas de Goiás, o número de iguarias feitas chega a triplicar. “O pão de queijo é o mais famoso, mas o pastel de carne com guariroba e as nossas refeições tipo almoço também têm boa saída. O que o goiano gosta mesmo é de tempero e sabor”, sugere.