Magazine Conheça as histórias de quem vive da própria arte em Goiás

Quem olha de perto nem imagina que os grandes vasos espelhados feitos pela artesã Rosária Dias Pereira são confeccionados com papelão. Com um trabalho feito com materiais reciclados encontrados no lixo ou em descarte de fábricas, a goiana de Porangatu, a 437 km de Goiânia, cria vasos para decoração, espelhos em formatos únicos, como sereias, além de prendedores de cabelo, caix...