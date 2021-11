Magazine Conheça as Mães do Brasil, especial que vai ao ar na Rede Globo Aline, Elaine, Eulária, Liane, Loanda e Rosimeire: seis mães chefes de família são as protagonistas do programa que será exibido n esta quarta-feira

Seis mães chefes de família são as protagonistas do especial Mães do Brasil, uma coprodução inédita da Favela Filmes, Kondzilla e TV Globo, que conta com a Central Única das Favelas (Cufa) como parceira, e que vai ao ar nesta quarta-feira (1º de dezembro), depois de Um Lugar ao Sol. Inspirada no projeto “Mães da Favela”, da Cufa, a produção reúne histórias de...