Magazine Conheça dez filmes imperdíveis na mostra de cinema em Goiânia Programação da 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões segue até o dia 1º de março. Cineastas e críticos prepararam uma seleção especial para os leitores de O POPULAR

De dramas ensolarados a críticas sociais de humor satírico, a programação da 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que começou na última quarta-feira (15), está apenas começando. Os 70 filmes selecionados estão sendo exibidos para o público goiano no CineX Cult do Centro Cultural Oscar Niemeyer, com sessões que seguem até o dia 1º de março. Pensando nos le...