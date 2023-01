Arpa Ferreira Pacheco, 32, chegou ansiosa para a sessão de fotos que ilustra esta reportagem. “É uma grande responsabilidade representar a comunidade trans”, confessou minutos depois. A cantora de Goiatuba é uma entre as várias artistas transexuais de Goiás que se jogam nos palcos e na internet sem medo de se expressar por meio da arte. No Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado em todo o Brasil neste domingo (29), o POPULAR conta histórias de mulheres que miram a cultura como ferramenta de transformação.

A artista costuma usar a seguinte frase do filme Donnie Darko (2001), de Richard Kelly, para falar sobre seu processo de transição: “Destruição é uma forma de criação”. Arpa precisou causar e enfrentar muita destruição de conceitos, crenças, família e sociedade para poder esculpir quem é hoje. “Tem sido libertador me sentir eu mesma, me amar, me sentir bonita, viver minha verdade”, argumenta.

Nas últimas semanas, Arpa lançou nas plataformas digitais a canção Mãos de Fogo, fruto de um futuro EP que será divulgado nos próximos meses. “Sou uma artista independente. Faço tudo com o pouco que tenho”, adianta. A cantora já se apresentou em palcos como o do Teatro Goiânia, Centro Cultural Goiânia Ouro e já abriu o show da banda Fresno. Nas redes sociais (@arpa.eu), ela divulga seus atuais trabalhos. “O que me inspira é honestidade e originalidade na música”, diz.

É com o mesmo entusiasmo com as linguagens artísticas que a multiartista Tanisha LaQuanda, 27, cria seus trabalhos em performance e no audiovisual. Dentro do projeto documental Trava Queen, a goiana busca referências em travestis e mulheres trans mais velhas, porque admira “a vivência de quem luta nesse barco há mais tempo”.

A ideia de Tanisha é documentar a sua vida e a de outras amigas transexuais, fazendo uma comparação às de pessoas trans femininas mais velhas e referências na comunidade. “Quero registrar e eternizar nossas lutas e conquistas. O mundo cisgênero já se preocupa muito em vender apenas nossas dores. Então, eu quero eternizar muito mais: nossa prosperidade, nossa cultura, o amor pelas nossas”, explica.

Tanisha diz amar trabalhar com eventos. Para tanto, tratou de criar a festa Bloco da Tanisha, que já ganhou duas edições e tem uma programada para acontecer nos próximos meses. Em seu perfil do Instagram (@tanishalaquanda), a artista posta performances artísticas e detalhes de seus projetos. “O coração de uma travesti carrega coisas inimagináveis e eu quero mostrar essas coisas para o mundo da forma mais bela possível”, declara.

A música, as artes visuais e a arte circense são alguns dos caminhos encontrados pela também multiartista Céu Ferreira Barbosa, de 26 anos. Vinda de uma casa com familiares que tocavam na igreja, a cantora desde nova consumia música. Talvez seja esse o motivo que fez com que, anos mais tarde, a goiana se dedicasse à profissionalização na área cultural. “Busco trazer em cada área aquilo que, de alguma forma, dialoga com uma performatividade que quero assumir”, explica a multiartista.

Céu está terminando o curso de licenciatura em Artes Visuais, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), e tem formação técnica em Artes Circenses pela Escola de Artes Basileu França. Para além de janeiro, data da visibilidade trans, a goiana diz que é preciso criar mais políticas de incentivo à produção e formação em artes para pessoas trans. “É necessário um movimento de reparação vindo de diversos lados para que nossos corpos possam chegar em lugares que hoje estão sendo protagonizados por quem sempre teve destaque e facilidade de acesso”, conclama.

Travestilidade

Afrodescendente, diaspórica, ativista e performer. É assim que Flávys Guimarães, 31, se autointitula. Formada em Gestão de Segurança Pública e acadêmica no curso de licenciatura em Dança pelo Instituto Federal de Goiás, a goianiense é dançarina, artista visual, produtora cultural, cineasta e pesquisadora.

Com tamanho currículo, Flávys criou em 2020 a produtora Nós por Nós com projetos de circulação e criação em artes para as diversidades LGBTQIA+. “A travestilidade existe em mim desde meu primeiro choro de nascida. Ela não se separa da Flávys artista. Pelo contrário, é a minha essência travesti que me torna potente e que, apesar de todas as dificuldades, ainda insiste em existir”, acredita.

O T da questão

A escritora e artista plástica Zaia Angelo, 20, é muito ligada às questões sociais: em todas as suas obras aborda a diversidade, inclusão e combate a qualquer forma de discriminação e preconceito. Conseguiu levar, por exemplo, a arte-protesto para o Museu do Louvre, em Paris. Por todo o seu trabalho desenvolvido ao longo dos anos voltado para a diversidade, Zaia vai ser homenageada no dia 7 de fevereiro, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal de Goiânia. A sessão especial proposta pela vereadora Sabrina Garcez é voltada ao Dia Internacional da Visibilidade Trans.

Data para celebrar... e refletir

O Brasil segue na liderança do ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo pelo 14° ano consecutivo, de acordo com o relatório de assassinatos e violências contra travestis e transexuais em 2022 divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). Para tanto, é preciso refletir e combater o preconceito e os crimes de ódio.

Palestras, shows, atendimentos na área da saúde, serviços sociais e exposições são algumas das atividades realizadas neste domingo (29), no Cepal do Setor Sul. O evento gratuito é realizado pela Associação da Parada do Orgulho GLBT de Goiás e da Associação Goiana de Pessoas Trans.