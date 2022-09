De norte a sul, aguentar as altas temperaturas do Brasil Central nos meses mais quentes do ano não é tarefa fácil nem aos goianos “do pé rachado”. O momento pede criatividade para manter o corpo refrescado. Nesta sexta-feira (23), quando se comemora o Dia do Sorvete, instituído pela Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes, é hora de escolher os muitos sabores, as casquinhas crocantes e os adicionais coloridos para esfriar a cabeça com a sobremesa cremosa.

Sempre cheias, as sorveterias de Goiás trabalham em dobro para oferecer as infinidades de gostos aos clientes. Na Fava Sorvetes, localizada no Setor Oeste, em Goiânia, a dica é desfrutar das várias frutas típicas do Cerrado em forma de sorvetes que o local oferece entre as suas opções. O point segue uma tendência do mercado gastronômico com foco no uso de matérias-primas naturais e a busca pela produção com o mínimo de açúcar e o máximo de ingredientes frescos, sobretudo os que estão em alta na estação.

“Ao contrário dos europeus, que tomam sorvete independentemente da época do ano, no Brasil tem-se o hábito de consumir sobremesas congeladas apenas no verão. Felizmente, aqui em Goiás, é verão o ano todo!”, brinca a chef Renata Lessa, que, junto ao marido, Henrique Pontes, criaram a Fava há mais de dois anos. A goiana costuma dizer que o sorvete está no sangue: seu avô, por exemplo, levou a primeira sorveteria da região, em 1969, para a cidade de Crixás, a 322 km de Goiânia.

“De lá pra cá as memórias com sorvete só crescem. Todo domingo atravessávamos a cidade a pé para visitar a minha avó só porque no meio do caminho tinha uma sorveteria, parada obrigatória sempre. Ou quando minha tia vendia sorvete em máquinas soft italiana”, rememora Renata. O resultado das memórias pode ser revisto no cardápio da Fava Sorvetes, que vai desde baunilha do Cerrado, maracujá com chocolate branco e doce de leite com pão de mel, até queijo com goiabada e amora com morango.

Memórias afetivas e gostos de infância marcam o paladar dos amantes do sorvete. Sentar no meio das praças do interior e saborear um cascão com familiares e amigos é costume que goiano gosta de perdurar. Mais tradição ainda é visitar a cidade de Goiás e chupar picolé de cajá ou devorar um sorvete de barú na Praça do Coreto, no Centro Histórico. Um dos importantes pontos da antiga capital, ao lado do Palácio Conde dos Arcos e da Igreja da Boa Morte, a sorveteria do Coreto é um clássico vilaboense desde os anos 1980.

“É herança de família, passada de pai para filho. Somos seis irmãos que administram a sorveteria para que a tradição de tomar sorvete na praça seja perpetuada para as próximas gerações”, explica um dos proprietários, o vilaboense Gumercindo Barbosa. Os irmãos se dividem entre a sorveteria e a administração da fábrica de sorvetes e picolés. “Não há quem resista ao picolé de cajá ou ao de coco queimado”, garante.

Leia também:

- Vamos falar de livros?

- Roteirista e diretor Seani Soares realiza Roda de Conversa nesta sexta-feira, em Goiânia

Chapada

Inverter a ordem e começar pela sobremesa é o convite que a Orangotango Sorvetes faz aos que passam pela Chapada dos Veadeiros. Sob batuta da cozinheira Isadora Couto Otoni, natural de Goianésia, a marca apresenta diversos sabores sazonais aos que desejam se refrescar na ida ou no retorno de algumas das muitas cachoeiras que banham a região. Enquanto sua loja física não fica pronta, em construção na Vila de São Jorge, a chef comercializa suas iguarias em feiras e cafés.

“Eu crio as receitas do zero, todas autorais. Cada uma é pensada para extrair o melhor da qualidade dos ingredientes. Não uso, por exemplo, corantes artificiais, aromatizantes ou gorduras vegetais hidrogenadas. Tudo isso atrapalha no sabor e é prejudicial à saúde”, explica Isadora. A cozinheira também promove o fomento da economia local, já que compra ingredientes dos produtores da Chapada dos Veadeiros e gosta de colocar polpas de frutas nativas da região.

Um dos xodós da chef de cozinha é a baunilha, além das frutas da estação, como mangaba e cagaita. No cardápio, há diferentes opções de sorvetes veganos, como cheesecake, macadâmia com caramelo, limão-cravo com capim santo, gorgonzola com doce de buriti e de maracujá cremoso com chocolate. “Sempre fazemos uma rotatividade de sabores para ter novidades e aproveitar os frutos da estação”, destaca Isadora.

Faça chuva, faça sol

Tímidas nos últimos dias e mais intensa na quinta-feira, as chuvas podem até ter surgido por todos os cantos de Goiás, mas os termômetros ainda marcam 35 graus em diversas cidades. O Dia do Sorvete serve, por exemplo, para marcar o fim do inverno e o início da primavera, um dos períodos em que as maiores temperaturas do ano são registradas.

Na capital, o sorvete é alento aos que desejam se refrescar. Só nos últimos dois meses, por exemplo, o número de clientes da Gelateria Crema e Cioccolato triplicou nas unidades do Alto da Glória e do Setor Bueno. "No final de semana o número aumenta ainda mais. A maioria das pessoas buscam por sabores específicos, como mousse de nutella, abacaxi ou as opções zero açúcar e lactose. Os veganos também tem boas saídas, como o de açaí e o de limão siciliano", conta a supervisora de atendimento, Ana Lívia Almeida.