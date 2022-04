Quando Yuta Okkotsu era pequeno, sua amiga Rika Orimoto morreu num acidente de trânsito, bem na sua frente. Eles tinham prometido crescer juntos e quando chegassem na idade certa se casariam. Essa tragédia é o ponto de partida de uma das séries japonesas mais populares da atualidade, Jujutsu Kaisen, que ganha o primeiro filme, com uma trama com acontecimentos anteriores à primeira temporada do anime. Em Jujutsu Kaisen 0, do estúdio Mappa e dirigido por Sunghoo Park, os fãs vão receber novas informações sobre esse mundo amaldiçoado antes da chegada do protagonista Yuji Itadori. A classificação indicativa é de 14 anos.

A estreia do filme pega carona no fenômeno mundial que o anime, com direção também de Sunghoo Park, rapidamente se tornou desde quando foi lançado no final de 2020 no Japão e nos EUA com 24 episódios – no Brasil chegou em março de 2021. A nova temporada ainda não tem uma data oficial de estreia, mas a previsão é início de 2023. O mesmo efeito aconteceu com o mangá que deu origem à saga escrita e ilustrada em 2017 por Gege Akutami. O quadrinho saltou de 8 milhões de cópias impressas para 45 milhões em menos de um ano, um aumento de 650%, segundo o portal Comicbook.

O longa de terror fantástico chega nas salas brasileiras com um mês de atraso e com os dubladores Pedro Alcântara (Yuta Okkotsu), Carl Iecker (Rika Orimoto), Léo Rabelo (Satoru Gojo), Natali Pazete (Maki Zen’in), Erick Bougleux (Toge Inumaki) e Eduardo Borgerth (Panda). Em exibição desde dezembro em vários países, a produção vem batendo recordes de bilheterias com quase US$ 200 milhões, se tornando assim a 8ª maior de todos os tempos no gênero anime. No Japão, a produção ultrapassou Frozen 2 e está empatada com E.T., O Alien, Armageddon e Harry Potter e o Prisioneiro de Azakaban.

Jujutsu Kaisen 0 segue uma tendência que vem dando muito certo nos últimos anos no mercado de animes. Primeiro é lançada a série e, depois do sucesso, é levada para os cinemas, seja numa continuação ou numa história contando a origem dos personagens. Muitas vezes, antes mesmo da estreia nas telonas, também já se tornou jogo de videogame. Dragon Ball Z, Naruto e Boruto, por exemplo, seguiram por esse caminho, assim como Demon Slayer, que ultrapassou nas bilheterias A Viagem de Chihiro (2001) e Titanic (1997), se tornando a produção de maior arrecadação do país com R$ 1,655 bilhão.

Para quem acompanha a saga de Itadori e Sukuna na versão anime, a narrativa traz figuras conhecidas como Maki Zen’in (especialista em armas), Toge Inumaki (que dispara feitiços pela voz) e o Panda (que teve seu corpo transmutado para forma animal). Outro rosto conhecido e amado pelos fãs é Satoru Gojo, o feiticeiro mais poderoso do universo e professor da Jujutsu High, escola onde exorcistas iniciantes aprendem a combater maldições. Do lado do mal, quem aparece é Suguru Geto, classe especial que não deseja proteger a humanidade com seus poderes, mas sim exterminá-la.

Trama

Se no anime Yuji Itadori é o protagonista, no filme o personagem principal é Yuta Okkotsu. O que principalmente move sua história é a amiga de infância Rika, que tem uma vida marcada por duras perdas. Quando ela tinha 5 anos, sua mãe acabou morrendo de causas desconhecidas. A pequena seguiu morando com o pai, que acabou desaparecendo quando eles estavam nas montanhas. Uma semana depois, ela foi encontrada num abrigo e precisou ser internada com pneumonia. No hospital, ela conhece Yuta. Após receber alta, se muda para a casa da avó paterna que a culpa pela morte dos pais.

Yuta e Rika criaram um elo muito forte de amizade e de amor. Ela deu a aliança de casamento que foi da sua mãe para o amigo e os dois prometeram que iam crescer juntos e se casariam no futuro. No entanto, tudo muda quando a menina é atropelada por um carro quando estava chegando na calçada. O pacto de ficar juntos parece que continuou de alguma maneira porque ela não foi embora. Sem entender bem a situação, o menino começa a conviver com a amada, mas em forma de maldição. O seu espírito o acompanha por todos os lugares e aparece em possessão quando ele se encontra em perigo.

O problema é que Yuta não tem controle sob a maldição que é de nível especial, como quando ele sofre bullying na escola de quatro valentões, e Rita aparece matando todos eles e colocando os corpos em um único armário. Cabe a Satoru Gojo ajudá-lo a controlar a situação, cena bastante parecida com a do anime com Itadori. O feiticeiro o recruta para a Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tokyo para aprender a lidar com sua maldição. Aos poucos, o garoto descobre como utilizar a sua condição singular como um diferencial, já que, se não fosse por isso, ele não teria nenhuma habilidade.