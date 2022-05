Quem vê Patrícia Lima, mais conhecida como Pat (Paolla Oliveira) em ação, não imagina o quanto a dublê se dedica para dar conta do trabalho, da família e dos filhos em Cara e Coragem, próxima trama da faixa das 19 horas da Rede Globo. Tudo ao mesmo tempo e sem perder o pique. Com a rotina pesada, Pat representa muitas mulheres da nossa sociedade. A diferença é que ela tem um trabalho incomum: é dublê de ação. Os saltos, quedas e lutas coreografadas fazem parte do dia a dia de Pat, apaixonada pela profissão. Ao lado do parceiro Moa (Marcelo Serrado), veterano dublê, a personagem é funcionária da Êxito Dublês, agência de Armandinho (Rodrigo Fagundes), e uma das profissionais mais respeitadas do ramo.

Racional, pé no chão, divertida e corajosa, a dublê é casada com o ilustrador Alfredo (Carmo Dalla Vecchia). Ele alterna o trabalho home-office com os afazeres de casa. É ele quem cozinha, arruma os cômodos e leva as crianças para a escola enquanto a mulher trabalha como dublê. Mãe de Sossô (Alice Camargo) e Gui (Diogo Caruso), Pat é filha de Nadir (Stella Maria Rodrigues) e de Joca (Leopoldo Pacheco), que também é pai da bailarina Lou (Vitória Bohn), fruto de um relacionamento extraconjugal com Olívia (Paula Braun), dona da Companhia de Dança Vertical. Pat não imagina que tem uma irmã. Ainda assim, ela terá uma conexão imediata com Lou quando a conhecer.

A dublê também tem seus segredos. Ela mantém uma paixão secreta pelo amigo Moa, que por sua vez nutre o mesmo sentimento por Pat. Os dois, porém, não assumem isso publicamente e tentam seguir suas vidas focando na parceria profissional. No futuro, ele serão sócios na agência de dublês Coragem.com, que terá ainda Ítalo (Paulo Lessa) e Rico (André Luiz Frambach) na sociedade.

Contudo, enquanto os planos de abrir um negócio próprio não se realizam, Pat vê na oportunidade oferecida por Clarice Gusmão (Taís Araujo) uma forma de ganhar um dinheiro extra para ajudar nas despesas da casa e principalmente no tratamento de saúde de Alfredo, que tem uma doença até então desconhecida.

A empresária contrata Pat e Moa para resgatar de um lugar inóspito a pasta com os documentos que contêm uma fórmula secreta produzida no laboratório da Siderúrgica Gusmão, a SG. Perdida durante um sobrevoo à região de difícil acesso, a dupla de dublês é a última esperança de Clarice. Nessa missão da vida real, Pat vai pôr em prática toda a sua experiência como dublê para chegar à caverna e resgatar a fórmula.

Cara e Coragem, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks e Zé Dassilva. A direção geral é de Adriano Melo com direção de Oscar Francisco, Cadu França, Mayara Aguiar e Matheus Malafaia. A produção é de Mônica Fernandes e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A próxima novela das sete da Globo estreia dia 30 de maio.