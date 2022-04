O diagnóstico e os tratamentos adequados são direitos garantidos pela Lei Berenice Piana (Lei 12.764), de 2012, que reconhece pessoas com TEA como pessoas com deficiência e, portanto, têm os mesmos direitos assegurados. Berenice, que dá nome à lei, contou ao POPULAR sobre os prejuízos do diagnóstico tardio de seu filho e a motivação para lutar pelos direitos dessa parcela da população. A partir do diagnóstico, o médico assistente encaminha para as terapias e acompanhamentos necessários, avaliadas individualmente. O POPULAR lista unidades de saúde, institutos e organizações em Goiânia e Aparecida que oferecem atendimentos, apoio e orientações para pessoas com TEA gratuitamente.



Afaag Autismo

A Associação de Familiares e Amigos do Autismo de Goiás busca a proteção e desenvolvimento das pessoas com TEA em Goiás, organizando o atendimento e tratamento desses pacientes. Apoia a inclusão através de lazer adaptado e do acompanhamento e capacitação de profissionais na rede regular de ensino.

Endereço: Rua H-45, quadra 50, lote 22 - Residencial Santa Fé, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 9906-2019



Apae Goiânia

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais atua desde 1969 na defesa e garantia de direitos, na prevenção e no atendimento de pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências. É conveniada ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Prefeitura, que atende educandos com autismo na capital.

Endereço: R. 255, 628, Setor Coimbra

Telefone: (62) 3226-8000



CAPSi

O Centro Estadual de Atenção Psicossocial e Infanto-Juvenil é estruturado como centro de referência com equipe multiprofissional (médico, psicólogo, neuropsicólogo, enfermeiro, fonoaudiólogo, assistente social e terapeuta ocupacional) que atua na promoção, prevenção terapêutica e pesquisa no âmbito da saúde mental infantojuvenil.

Endereço Goiânia: Rua 72, 659, esquina com avenida H – Parque da Criança, Jardim Goiás

Telefone Goiânia: (62) 3201-4473

Telefone Aparecida: (62) 3545-5883



Crer

A Clínica de Reabilitação Intelectual do Crer oferece trabalho multiprofissional (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e odontólogos) desde 2014.

Endereço: Av. Vereador José Monteiro, 1655, Setor Negrão de Lima. Telefone: (62) 3232-3000



Instituto Parque Azul

O projeto social promove eventos voltados para crianças autistas e seus familiares, ressaltando a importância da inclusão e conscientização sobre o TEA, além de atendimentos psicológicos, consultorias jurídicas e apoio às famílias em vulnerabilidade social.

Informações: @parqueazulinstituto



Naia

O Núcleo de Apoio e Inclusão do Autista promove a inclusão através da cultura e da arte. A Organização Sem Fins Lucrativos oferece um complemento para as terapias tradicionais através da musicoterapia, arteterapia e está em busca de professor de dança.

Endereço: Dentro do Parque Areião - Alameda Guimarães Natal, Av. Areião, 27, Setor Pedro Ludovico





Rede particular

Em Goiás, os planos de saúde possuem convênio com uma série de clínicas da capital que oferecem atendimento das especialidades necessárias para crianças com TEA. Após o médico fechar o diagnóstico de autismo, os planos direcionam os pacientes a esses locais conveniados.



Alguns pais, no entanto, têm relatado problema recorrente de negativa de tratamentos, seja por falta de vagas ou na limitação de horas necessárias para uma consulta adequada.



Recentemente, o superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael Cornélio, recebeu um grupo de mães que reclamava de dificuldades no atendimento. Segundo o Procon, Levy assumiu o compromisso de tomar medidas quanto à fiscalização do cumprimento da Resolução Normativa nº 469 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que impede o limite de cobertura dos planos de saúde para o tratamento multidisciplinar e penalizar os planos que vêm desrespeitando a legislação.



Para garantir o tratamento da filha, Renata Borges acionou a Justiça. A menina Luiza Borges Durães, de 7 anos, atualmente faz acompanhamento com uma psicopedagoga e uma fonoaudióloga. “Ela faz tudo particular. Estamos aguardando a liminar sair para que o plano cubra as outras terapias que ela precisa fazer”, conta Renata.