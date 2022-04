Magazine Conhecido por jogar xadrez no shopping, Dionísio ganha festa surpresa Enxadrista comemora neste sábado 92 anos com direito a bolo de aniversário em praça de alimentação; há 20 anos ele desafia clientes para partidas em centro de compras

Conhecido por jogar xadrez no Goiânia Shopping, Dionísio Sganzerla ganhou da administração do centro de compras uma festa surpresa neste sábado (30). Com direito a bolo temático, ele comemorou o aniversário de 92 anos. A festa aconteceu na praça de alimentação, onde ele desafia, ensina e joga com quem passa por lá há mais de 20 anos. Quem não sabe jogar,...