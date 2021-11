Magazine 'Conquistou a eternidade', diz Maraisa sobre saudade de Marília Mendonça Cantora usou redes sociais para falar de amiga e compartilhou trecho de show na cidade paranaense de Apucarana cantando "De Quem é a Culpa", de Marília

A cantora Maraisa, 33, da dupla com Maiara, usou suas redes sociais na manhã deste sábado (13) para falar sobre a saudade e o luto que sente após a morte da amiga Marília Mendonça, no último dia 5, aos 26 anos, em um acidente aéreo no interior de Minas. "Marília Mendonça é a irmã que a vida nos presenteou, como somos honradas em ter compartilhado tantos momentos juntas...