Cor do ano é tendência na decoração e design Assim como na moda e beleza, o uso da cor Very Peri vale para pensar os ambientes

Os estudos de cores e tendências da Pantone também abrangem decoração de interiores e diversas áreas do design. Simbolizando a modernidade e a fusão com o digital, a proposta para 2022 é brincar com o lúdico e alegrar espaços com combinações incomuns. Assim como o uso da cor Very Peri na moda e beleza pode ser feito nos detalhes, o mesmo vale para pensar os ambientes. É...