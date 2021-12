Magazine Corpo de Maurílio é sepultado em Imperatriz, no Maranhão O músico foi velado na Câmara Municipal e realizado um cortejo até o local do enterro

O corpo do cantor Maurílio, que fazia dupla com Luiza, foi enterrado durante a tarde desta quinta-feira (30) no Cemitério São João Batista, em Imperatriz, no Maranhão. O músico foi velado na Câmara Municipal e realizado um cortejo até o local do enterro. O caixão com o corpo do sertanejo foi levado no caminhão dos Bombeiros. O músico morreu nesta quarta-feira (29) e...